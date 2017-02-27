|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лют, 2023 21:29
Re: Валютний ринок в контексті ДС
"будь ты хоть грёбанный уорен баффет или джимми баффет никто не знает куда пойдут акции (курс): вверх, вниз, в сторону или кругами, никто и особенно брокеры. это всё химера"(с)
Додано: Чет 02 лют, 2023 21:38
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ В УКРАЇНІ
Найважливішим фактором, який впливає на валютний курс, є платіжний баланс країни. У випадку, коли торгівельне сальдо країни є активне, тобто надходження з-за кордону перевищують її валютні витрати, курс національної валюти має тенденцію зростати. Це пов'язано з тим, що збільшення частки експорту порівняно з імпортом, по-перше, призводить до зростання попиту на національну валюту з боку виробників продукції; по-друге, за рахунок пожвавлення експорту зростають надходження іноземної валюти в країну, що позитивно впливає на розвиток її економіки, на підвищення рівня валютних резервів центрального банку, а це, у свою чергу, дозволяє проводити монетарну політику, спрямовану на стабілізацію курсу національної валюти.
Одним з вагомих макроекономічних чинників, що впливають на валютний курс, є пропозиція грошей. Як правило, зростання у країні на 1% грошової маси призводить до миттєвого зростання на 1% внутрішніх цін, при цьому механізм паритету купівельної спроможності забезпечує відповідне знецінення національної валюти на 1%.
Дефіцит державного бюджету є безпосередньою причиною збільшення грошової маси в обігу й призводить до зниження курсу національної валюти у довгостроковому періоді.
Не менш важливими чинниками є ВВП – основний індикатор стану національної економіки, рівень реальних процентних ставок, який визначає загальну дохідність вкладень в економіку країни, темп інфляції тощо [6].
Зважаючи на існуючий взаємозв’язок між валютним курсом і макроекономічними індикаторами, для розробки математичної моделі було обрано 16 вхідних змінних та одну вихідну
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 02 лют, 2023 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 лют, 2023 21:53
Re: Валютний ринок в контексті ДС
свобода принятия решения - суперпозиция (Кот Шрёдингера) оставляют единственный шанс прогнозу - обогнать скорость света)
Додано: Чет 02 лют, 2023 22:10
Додано: Чет 02 лют, 2023 22:14
Амінь означає "да буде так", типу, така воля.
Додано: Чет 02 лют, 2023 22:27
Додано: Чет 02 лют, 2023 22:37
100 пудів, чим ближче до сакральної (для пукіна) дати 24 лютого, тим вище курс долара буде
Додано: Чет 02 лют, 2023 22:41
|