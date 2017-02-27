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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10285102861028710288

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 22
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
18%
4
40,00-40,50
32%
7
40,50-41,00
14%
3
41,00-41,50
14%
3
41,50-42,00
9%
2
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
5%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
9%
2
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 21:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

"будь ты хоть грёбанный уорен баффет или джимми баффет никто не знает куда пойдут акции (курс): вверх, вниз, в сторону или кругами, никто и особенно брокеры. это всё химера"(с)
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 21:38

  beee написав:"будь ты хоть грёбанный уорен баффет или джимми баффет никто не знает куда пойдут акции (курс): вверх, вниз, в сторону или кругами, никто и особенно брокеры. это всё химера"(с)


ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ В УКРАЇНІ
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2751
Найважливішим фактором, який впливає на валютний курс, є платіжний баланс країни. У випадку, коли торгівельне сальдо країни є активне, тобто надходження з-за кордону перевищують її валютні витрати, курс національної валюти має тенденцію зростати. Це пов'язано з тим, що збільшення частки експорту порівняно з імпортом, по-перше, призводить до зростання попиту на національну валюту з боку виробників продукції; по-друге, за рахунок пожвавлення експорту зростають надходження іноземної валюти в країну, що позитивно впливає на розвиток її економіки, на підвищення рівня валютних резервів центрального банку, а це, у свою чергу, дозволяє проводити монетарну політику, спрямовану на стабілізацію курсу національної валюти.

Одним з вагомих макроекономічних чинників, що впливають на валютний курс, є пропозиція грошей. Як правило, зростання у країні на 1% грошової маси призводить до миттєвого зростання на 1% внутрішніх цін, при цьому механізм паритету купівельної спроможності забезпечує відповідне знецінення національної валюти на 1%.

Дефіцит державного бюджету є безпосередньою причиною збільшення грошової маси в обігу й призводить до зниження курсу національної валюти у довгостроковому періоді.

Не менш важливими чинниками є ВВП – основний індикатор стану національної економіки, рівень реальних процентних ставок, який визначає загальну дохідність вкладень в економіку країни, темп інфляції тощо [6].

Зважаючи на існуючий взаємозв’язок між валютним курсом і макроекономічними індикаторами, для розробки математичної моделі було обрано 16 вхідних змінних та одну вихідну
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 02 лют, 2023 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 21:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

свобода принятия решения - суперпозиция (Кот Шрёдингера) оставляют единственный шанс прогнозу - обогнать скорость света)
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:10

  ihorsic написав:Ну і до якого рівня падати будемо?
Дніпро 40.0/40.25.

40.00/40.10
43.40/43.70
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:14

  холява написав:
  beee написав:
холява написав:beee
Сына , сибарит усегда прав !!!!
Аминь)



ОписаниеАми́нь — обычно завершающая формула в молитвах и псалмах в исламе, иудаизме, христианстве, призванная подтверждать истинность произнесённых слов. Одна из самых распространённых аккламаций. Слово является интернациональным.

Спасибо

Амінь означає "да буде так", типу, така воля.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:27

  Ромасик написав:
  moveton написав:
  Yuri_61 написав:та ні!
тепер камінчиком вниз
новий рівень 37.2 на готівкому валютному ринку

Приседает перед скорым прыжком до 55? Может быть.

Так, сьогодні останній день затаритися па40. Завтра ракетою на 24 лютого.

Надвечір відскік долара. Віка дно пробити не змогла.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:37

100 пудів, чим ближче до сакральної (для пукіна) дати 24 лютого, тим вище курс долара буде
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:41

  Yuri_61 написав:100 пудів, чим ближче до сакральної (для пукіна) дати 24 лютого, тим вище курс долара буде

відносно ойро ?
lamal
 
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  #<1 ... 10285102861028710288
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