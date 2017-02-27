Банкіри, з якими поспілкувався UBR.ua, вже кілька місяців спостерігають тенденцію, коли масова виплата військовослужбовцям зарплат призводить до тимчасового "зсуву" курсів валют на готівковому ринку."Місяця три "жорстко" грало, була абсолютна циклічність з виплатами. Міняйла цей тренд теж знають: двічі на місяць, приблизно 5 і 20 числа кожного місяця, відбувається сплеск на валютному ринку, одного місяця стрибнуло з 40,5 грн/$ до 42 грн/$. Триває це недовго, максимум тиждень, після чого все повертається на круги своя", – розповіли UBR.ua в одному з банків.Цей фактор навіть включають до внутрішньобанківської аналітики під час прогнозування тенденцій валютного ринку. За словами наших співрозмовників, зміни на готівковому ринку починають позначатися після виплат зарплат у банках (1 та 15 числа). Це можна пояснити як тим, що виплати військовим здійснюються пізніше, так само й тим, що гривню пізніше несуть до обмінників.Цей чинник вже позначається навіть у межах балансів банківської системи. Насамперед помітно це за тими банками, куди приходять виплати, чому вони, власне, й не піднімають ставки за депозитами. "Це стосується насамперед Приватбанку, інших держбанків. У них ці гроші лежать безкоштовно", – вважає Іван Угляниця.Від початку війни багато хто з українців залишили країну, обсяг зарплат падає, водночас військовослужбовці залишають свої картки рідним та близьким, що й призводить до "крену" на валютному ринку.Хоча нова тенденція простежується вже кілька місяців, "спрацьовує" вона не завжди. Так, наприклад, наприкінці січня її вплив з якихось причин затягнувся. З іншого боку, з карток знімають не лише зарплати військовослужбовців, але й інших категорій громадян, та далеко не всі військові знімають зарплати.