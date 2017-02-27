Investor_K написав:Швидше б уже Успіху перерахували зарплату...
З подвійною премією.
Він один не потягне всіх карусельщиків, а може і сам та ще і з жінкою та тещею каруселить. А більшості бійців взагалі не в пріоритеті валюта - просто тримають грн на карткових рахунках сотні млрд в держбанках. Якщо ідея оволодіває масами, то вона перестає приносити дохід.
Банкіри, з якими поспілкувався UBR.ua, вже кілька місяців спостерігають тенденцію, коли масова виплата військовослужбовцям зарплат призводить до тимчасового "зсуву" курсів валют на готівковому ринку. "Місяця три "жорстко" грало, була абсолютна циклічність з виплатами. Міняйла цей тренд теж знають: двічі на місяць, приблизно 5 і 20 числа кожного місяця, відбувається сплеск на валютному ринку, одного місяця стрибнуло з 40,5 грн/$ до 42 грн/$. Триває це недовго, максимум тиждень, після чого все повертається на круги своя", – розповіли UBR.ua в одному з банків. Цей фактор навіть включають до внутрішньобанківської аналітики під час прогнозування тенденцій валютного ринку. За словами наших співрозмовників, зміни на готівковому ринку починають позначатися після виплат зарплат у банках (1 та 15 числа). Це можна пояснити як тим, що виплати військовим здійснюються пізніше, так само й тим, що гривню пізніше несуть до обмінників. Цей чинник вже позначається навіть у межах балансів банківської системи. Насамперед помітно це за тими банками, куди приходять виплати, чому вони, власне, й не піднімають ставки за депозитами. "Це стосується насамперед Приватбанку, інших держбанків. У них ці гроші лежать безкоштовно", – вважає Іван Угляниця. Від початку війни багато хто з українців залишили країну, обсяг зарплат падає, водночас військовослужбовці залишають свої картки рідним та близьким, що й призводить до "крену" на валютному ринку. Хоча нова тенденція простежується вже кілька місяців, "спрацьовує" вона не завжди. Так, наприклад, наприкінці січня її вплив з якихось причин затягнувся. З іншого боку, з карток знімають не лише зарплати військовослужбовців, але й інших категорій громадян, та далеко не всі військові знімають зарплати. https://ubr.ua/uk/finances/exchange-mar ... nyj-dollar
Investor_K написав:Швидше б уже Успіху перерахували зарплату...
З подвійною премією.
Він один не потягне всіх карусельщиків, а може і сам та ще і з жінкою та тещею каруселить. А більшості бійців взагалі не в пріоритеті валюта - просто тримають грн на карткових рахунках сотні млрд в держбанках. Якщо ідея оволодіває масами, то вона перестає приносити дохід.
Банкіри, з якими поспілкувався UBR.ua, вже кілька місяців спостерігають тенденцію, коли масова виплата військовослужбовцям зарплат призводить до тимчасового "зсуву" курсів валют на готівковому ринку. "Місяця три "жорстко" грало, була абсолютна циклічність з виплатами. Міняйла цей тренд теж знають: двічі на місяць, приблизно 5 і 20 числа кожного місяця, відбувається сплеск на валютному ринку, одного місяця стрибнуло з 40,5 грн/$ до 42 грн/$. Триває це недовго, максимум тиждень, після чого все повертається на круги своя", – розповіли UBR.ua в одному з банків. Цей фактор навіть включають до внутрішньобанківської аналітики під час прогнозування тенденцій валютного ринку. За словами наших співрозмовників, зміни на готівковому ринку починають позначатися після виплат зарплат у банках (1 та 15 числа). Це можна пояснити як тим, що виплати військовим здійснюються пізніше, так само й тим, що гривню пізніше несуть до обмінників. Цей чинник вже позначається навіть у межах балансів банківської системи. Насамперед помітно це за тими банками, куди приходять виплати, чому вони, власне, й не піднімають ставки за депозитами. "Це стосується насамперед Приватбанку, інших держбанків. У них ці гроші лежать безкоштовно", – вважає Іван Угляниця. Від початку війни багато хто з українців залишили країну, обсяг зарплат падає, водночас військовослужбовці залишають свої картки рідним та близьким, що й призводить до "крену" на валютному ринку. Хоча нова тенденція простежується вже кілька місяців, "спрацьовує" вона не завжди. Так, наприклад, наприкінці січня її вплив з якихось причин затягнувся. З іншого боку, з карток знімають не лише зарплати військовослужбовців, але й інших категорій громадян, та далеко не всі військові знімають зарплати. https://ubr.ua/uk/finances/exchange-mar ... nyj-dollar
Іван каже маячню...це не працює а про 42 він щось взагалі попутав
якщо подивитесь на останні 2,5 місяці курс стабільно в коридорі покупка 39,9-40,4 продаж 40,2-40,7 тобто 50 копійок
на протязі місяця нарахування/виплати військовим "впливають" аж на 20коп
до речі у січні максимальний курс був 10-11 січня 40,45(50)-40,65(60) (опт-курс у дужках)
подивився ТГ у чат бот курси за останні 3 місяці -максимум був 9-12 листопада 40,55/60-40,75/80
курс 42(реально 41,93) був 30го вересня декілька годин- але це вже так далеко у часі
prodigy написав:Іван каже маячню...це не працює а про 42 він щось взагалі попутав якщо подивитесь на останні 2,5 місяці курс стабільно в коридорі покупка 39,9-40,4 продаж 40,2-40,7 тобто 50 копійок на протязі місяця нарахування/виплати військовим "впливають" аж на 20коп до речі у січні максимальний курс був 10-11 січня 40,45(50)-40,65(60) (опт-курс у дужках) подивився ТГ у чат бот курси за останні 3 місяці -максимум був 9-12 листопада 40,55/60-40,75/80 курс 42(реально 41,93) був 30го вересня декілька годин- але це вже так далеко у часі
Графік https://charts.finance.ua/ua/currency/cash/-/0/usd показує пік 19.09.22. А ніхто не каже що тільки за 3 міс, так що вересень також у залік. Зараз інфляція не зупиняється, а навпаки ще і сезонно прискорюється, то виграш від стабільного курсу широким верствам взагалі сумнівний. Але долар всюди обсипається - в Польщі з 5 зл у жовтні до 4 зараз. Наскільки життя в $ стає всюди дорожче.