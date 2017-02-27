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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10286102871028810289

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 30
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
13%
4
40,00-40,50
30%
9
40,50-41,00
20%
6
41,00-41,50
13%
4
41,50-42,00
10%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 08:16

  Investor_K написав:Швидше б уже Успіху перерахували зарплату...

Як не помиляюся -середина місяця. Хоча могли б і інші підказать по яким числам йдуть виплати.
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Запорожье
40,05/40,18
43,30/43,60
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 08:49

Провінція ранок на почин як учора звечора
40,05/40,25
43,40-45/43,60-65
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  Ромасик написав:
  Investor_K написав:Швидше б уже Успіху перерахували зарплату...

З подвійною премією.

Він один не потягне всіх карусельщиків, а може і сам та ще і з жінкою та тещею каруселить. А більшості бійців взагалі не в пріоритеті валюта - просто тримають грн на карткових рахунках сотні млрд в держбанках.
Якщо ідея оволодіває масами, то вона перестає приносити дохід.
Банкіри, з якими поспілкувався UBR.ua, вже кілька місяців спостерігають тенденцію, коли масова виплата військовослужбовцям зарплат призводить до тимчасового "зсуву" курсів валют на готівковому ринку.
"Місяця три "жорстко" грало, була абсолютна циклічність з виплатами. Міняйла цей тренд теж знають: двічі на місяць, приблизно 5 і 20 числа кожного місяця, відбувається сплеск на валютному ринку, одного місяця стрибнуло з 40,5 грн/$ до 42 грн/$. Триває це недовго, максимум тиждень, після чого все повертається на круги своя", – розповіли UBR.ua в одному з банків.
Цей фактор навіть включають до внутрішньобанківської аналітики під час прогнозування тенденцій валютного ринку. За словами наших співрозмовників, зміни на готівковому ринку починають позначатися після виплат зарплат у банках (1 та 15 числа). Це можна пояснити як тим, що виплати військовим здійснюються пізніше, так само й тим, що гривню пізніше несуть до обмінників.
Цей чинник вже позначається навіть у межах балансів банківської системи. Насамперед помітно це за тими банками, куди приходять виплати, чому вони, власне, й не піднімають ставки за депозитами. "Це стосується насамперед Приватбанку, інших держбанків. У них ці гроші лежать безкоштовно", – вважає Іван Угляниця.
Від початку війни багато хто з українців залишили країну, обсяг зарплат падає, водночас військовослужбовці залишають свої картки рідним та близьким, що й призводить до "крену" на валютному ринку.
Хоча нова тенденція простежується вже кілька місяців, "спрацьовує" вона не завжди. Так, наприклад, наприкінці січня її вплив з якихось причин затягнувся. З іншого боку, з карток знімають не лише зарплати військовослужбовців, але й інших категорій громадян, та далеко не всі військові знімають зарплати.
https://ubr.ua/uk/finances/exchange-mar ... nyj-dollar
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:01

  Ой+ написав:
  Ромасик написав:
  Investor_K написав:Швидше б уже Успіху перерахували зарплату...

З подвійною премією.

Він один не потягне всіх карусельщиків, а може і сам та ще і з жінкою та тещею каруселить. А більшості бійців взагалі не в пріоритеті валюта - просто тримають грн на карткових рахунках сотні млрд в держбанках.
Якщо ідея оволодіває масами, то вона перестає приносити дохід.
Банкіри, з якими поспілкувався UBR.ua, вже кілька місяців спостерігають тенденцію, коли масова виплата військовослужбовцям зарплат призводить до тимчасового "зсуву" курсів валют на готівковому ринку.
"Місяця три "жорстко" грало, була абсолютна циклічність з виплатами. Міняйла цей тренд теж знають: двічі на місяць, приблизно 5 і 20 числа кожного місяця, відбувається сплеск на валютному ринку, одного місяця стрибнуло з 40,5 грн/$ до 42 грн/$. Триває це недовго, максимум тиждень, після чого все повертається на круги своя", – розповіли UBR.ua в одному з банків.
Цей фактор навіть включають до внутрішньобанківської аналітики під час прогнозування тенденцій валютного ринку. За словами наших співрозмовників, зміни на готівковому ринку починають позначатися після виплат зарплат у банках (1 та 15 числа). Це можна пояснити як тим, що виплати військовим здійснюються пізніше, так само й тим, що гривню пізніше несуть до обмінників.
Цей чинник вже позначається навіть у межах балансів банківської системи. Насамперед помітно це за тими банками, куди приходять виплати, чому вони, власне, й не піднімають ставки за депозитами. "Це стосується насамперед Приватбанку, інших держбанків. У них ці гроші лежать безкоштовно", – вважає Іван Угляниця.
Від початку війни багато хто з українців залишили країну, обсяг зарплат падає, водночас військовослужбовці залишають свої картки рідним та близьким, що й призводить до "крену" на валютному ринку.
Хоча нова тенденція простежується вже кілька місяців, "спрацьовує" вона не завжди. Так, наприклад, наприкінці січня її вплив з якихось причин затягнувся. З іншого боку, з карток знімають не лише зарплати військовослужбовців, але й інших категорій громадян, та далеко не всі військові знімають зарплати.
https://ubr.ua/uk/finances/exchange-mar ... nyj-dollar


Іван каже маячню...це не працює
а про 42 він щось взагалі попутав

якщо подивитесь на останні 2,5 місяці курс стабільно в коридорі
покупка 39,9-40,4
продаж 40,2-40,7
тобто 50 копійок


на протязі місяця нарахування/виплати військовим "впливають" аж на 20коп

до речі у січні максимальний курс був 10-11 січня 40,45(50)-40,65(60)
(опт-курс у дужках)

подивився ТГ у чат бот курси за останні 3 місяці -максимум був 9-12 листопада 40,55/60-40,75/80

курс 42(реально 41,93) був 30го вересня декілька годин-
але це вже так далеко у часі
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:02

  Ой+ написав:
  Ромасик написав:
  Investor_K написав:Швидше б уже Успіху перерахували зарплату...

З подвійною премією.

Він один не потягне всіх карусельщиків, а може і сам та ще і з жінкою та тещею каруселить.

Він точно каруселить. Але вся надія на його більши успішних колег :mrgreen: 5млрд в міс на оборону - це вам не цей.

4002😢
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 03 лют, 2023 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:04

  prodigy написав:
до речі у січні максимальний курс був 10-11 січня 40,45(50)-40,65(60)
(опт-курс у дужках)

Там казали аффект Маланки-Андрія

  prodigy написав:подивився ТГ у чат бот курси за останні 3 місяці і

А не краще графік на мінфіні подивитися?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:15

  Ромасик написав:
  prodigy написав:
до речі у січні максимальний курс був 10-11 січня 40,45(50)-40,65(60)
(опт-курс у дужках)

Там казали аффект Маланки-Андрія

  prodigy написав:подивився ТГ у чат бот курси за останні 3 місяці і

А не краще графік на мінфіні подивитися?



на графіку-загальна картина

зручно дивитися цифри (детально на кожен день),
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:Іван каже маячню...це не працює
а про 42 він щось взагалі попутав
якщо подивитесь на останні 2,5 місяці курс стабільно в коридорі
покупка 39,9-40,4
продаж 40,2-40,7
тобто 50 копійок
на протязі місяця нарахування/виплати військовим "впливають" аж на 20коп
до речі у січні максимальний курс був 10-11 січня 40,45(50)-40,65(60)
(опт-курс у дужках)
подивився ТГ у чат бот курси за останні 3 місяці -максимум був 9-12 листопада 40,55/60-40,75/80
курс 42(реально 41,93) був 30го вересня декілька годин-
але це вже так далеко у часі

Графік https://charts.finance.ua/ua/currency/cash/-/0/usd показує пік 19.09.22. А ніхто не каже що тільки за 3 міс, так що вересень також у залік.
Зараз інфляція не зупиняється, а навпаки ще і сезонно прискорюється, то виграш від стабільного курсу широким верствам взагалі сумнівний. Але долар всюди обсипається - в Польщі з 5 зл у жовтні до 4 зараз. Наскільки життя в $ стає всюди дорожче.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 11:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В Ужгороді вже 39.75-40.10
А Євро 43-43.50
Дюрі-бачі
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