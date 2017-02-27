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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10287102881028910290

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 32
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
16%
5
40,00-40,50
28%
9
40,50-41,00
19%
6
41,00-41,50
16%
5
41,50-42,00
9%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
9%
3
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 11:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Київ 40,05-40,15
lamal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 03 лют, 2023 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:25

  Yuri_61 написав:Мабуть піду купляти доляриків, бо бачу, почитавши статтю від Ой+
йому плюсика поставив, якби можна 10, той десять поставив.
І Дюра Бачі, теж правий, що війна спричинить багатократну девальвацію гривні.
Але він не вказав причину конкретно.
Тепер я зрозумів цю головну причину: мільони людей отримують під час війни великі кошти, при цьому непрацюючи на на економіку, на підняття валового національного продукту. Це не вони винуваті, ж звісно, винуватий агресор.
Але, тому багатократна девальвація гривні відбудеться чи в 2023 чи в 2024 році, це не так важливо в якому році. Бо більшість не працює на економіку
Піду за доляриком сьогодні чи завтра.


Дякуєм що тримаєте вкурсі ваших справ, продовжуйте, дуже "корисна" інформація :mrgreen:

П.С.на нашу економіку працює зараз багато економік інших країн, на секундочку)
Blekster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:29

  Blekster написав:
  Yuri_61 написав:Мабуть піду купляти доляриків, бо бачу, почитавши статтю від

Дякуєм що тримаєте вкурсі ваших справ, продовжуйте, дуже "корисна" інформація :mrgreen:


ви на головне не звернули уваги: під час війни в любій країни більшість населення не працює на економіку, на зростання ВВП, а гроші отримує немалі, а відповідно результат війни у любій країні світу - девальвація національної валюти не на 50%, а в 2-3 рази. Треба знайти інфу. Але це дуже важко зробити: як війна вплинула на курс національної валюти в інших країнах світу.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:33

  Blekster написав:
Дякуєм що тримаєте вкурсі ваших справ, продовжуйте, дуже "корисна" інформація :mrgreen:

П.С.на нашу економіку працює зараз багато економік інших країн, на секундочку)

слабкий аргумент, так як війна в однвй країні відголошується падінням ВВП і у сусідніх країнах
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:34

Yuri_61 ви теж зрозумійте, що поки йде війна утримувати курс і економіку це стратегічно важлива справа, в якій нам допомагають партнери
Blekster
 
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