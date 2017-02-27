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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 11:25
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:20
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Востаннє редагувалось Yuri_61
в П'ят 03 лют, 2023 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Yuri_61
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:25
Yuri_61 написав:
Мабуть піду купляти доляриків, бо бачу, почитавши статтю від Ой+
йому плюсика поставив, якби можна 10, той десять поставив.
І Дюра Бачі, теж правий, що війна спричинить багатократну девальвацію гривні.
Але він не вказав причину конкретно.
Тепер я зрозумів цю головну причину: мільони людей отримують під час війни великі кошти, при цьому непрацюючи на на економіку, на підняття валового національного продукту. Це не вони винуваті, ж звісно, винуватий агресор.
Але, тому багатократна девальвація гривні відбудеться чи в 2023 чи в 2024 році, це не так важливо в якому році. Бо більшість не працює на економіку
Піду за доляриком сьогодні чи завтра.
Дякуєм що тримаєте вкурсі ваших справ, продовжуйте, дуже "корисна" інформація
П.С.на нашу економіку працює зараз багато економік інших країн, на секундочку)
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Blekster
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:29
Blekster написав: Yuri_61 написав:
Мабуть піду купляти доляриків, бо бачу, почитавши статтю від
Дякуєм що тримаєте вкурсі ваших справ, продовжуйте, дуже "корисна" інформація
ви на головне не звернули уваги: під час війни в любій країни більшість населення не працює на економіку, на зростання ВВП, а гроші отримує немалі, а відповідно результат війни у любій країні світу - девальвація національної валюти не на 50%, а в 2-3 рази. Треба знайти інфу. Але це дуже важко зробити: як війна вплинула на курс національної валюти в інших країнах світу.
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Yuri_61
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:33
Blekster написав:
Дякуєм що тримаєте вкурсі ваших справ, продовжуйте, дуже "корисна" інформація
П.С.на нашу економіку працює зараз багато економік інших країн, на секундочку)
слабкий аргумент, так як війна в однвй країні відголошується падінням ВВП і у сусідніх країнах
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Yuri_61
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:34
Yuri_61 ви теж зрозумійте, що поки йде війна утримувати курс і економіку це стратегічно важлива справа, в якій нам допомагають партнери
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Blekster
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