Yuri_61 написав:Мабуть піду купляти доляриків, бо бачу, почитавши статтю від Ой+ йому плюсика поставив, якби можна 10, той десять поставив. І Дюра Бачі, теж правий, що війна спричинить багатократну девальвацію гривні. Але він не вказав причину конкретно. Тепер я зрозумів цю головну причину: мільони людей отримують під час війни великі кошти, при цьому непрацюючи на на економіку, на підняття валового національного продукту. Це не вони винуваті, ж звісно, винуватий агресор. Але, тому багатократна девальвація гривні відбудеться чи в 2023 чи в 2024 році, це не так важливо в якому році. Бо більшість не працює на економіку Піду за доляриком сьогодні чи завтра.
Дякуєм що тримаєте вкурсі ваших справ, продовжуйте, дуже "корисна" інформація
П.С.на нашу економіку працює зараз багато економік інших країн, на секундочку)
Yuri_61 написав:Мабуть піду купляти доляриків, бо бачу, почитавши статтю від
Дякуєм що тримаєте вкурсі ваших справ, продовжуйте, дуже "корисна" інформація
ви на головне не звернули уваги: під час війни в любій країни більшість населення не працює на економіку, на зростання ВВП, а гроші отримує немалі, а відповідно результат війни у любій країні світу - девальвація національної валюти не на 50%, а в 2-3 рази. Треба знайти інфу. Але це дуже важко зробити: як війна вплинула на курс національної валюти в інших країнах світу.
Коли люди, які ухвалюють рішення, будуть розуміти, що для виплат по 40-120 тис. військовим не вистачатиме валюти, що надходить до країни, тоді буде дана команда скоригувати курс. Ну або ситуація вийде з-під контролю раніше. В такому разі прогнозувати курс я не візьмуся", – резюмує Віктор Шулик. https://ubr.ua/uk/finances/exchange-mar ... -na-fevral
Yuri_61, Ви процитували те, що хотіли почути? Там на самому початку ще є таке: "На думку експертів, ситуація на ринках і загалом в Україні зараз є такою, що національна валюта буде стабільною, причому протягом всього року. В лютому натомість, так само як зараз, зберігається пріоритетним рівень близько 40 грн/$."