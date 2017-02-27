RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10288102891029010291>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 34
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
15%
5
40,00-40,50
26%
9
40,50-41,00
21%
7
41,00-41,50
15%
5
41,50-42,00
9%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 11:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Київ 40,05-40,15
lamal
 
Повідомлень: 222
З нами з: 11.03.21
Подякував: 73 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 03 лют, 2023 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2429
З нами з: 30.09.15
Подякував: 253 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:25

  Yuri_61 написав:Мабуть піду купляти доляриків, бо бачу, почитавши статтю від Ой+
йому плюсика поставив, якби можна 10, той десять поставив.
І Дюра Бачі, теж правий, що війна спричинить багатократну девальвацію гривні.
Але він не вказав причину конкретно.
Тепер я зрозумів цю головну причину: мільони людей отримують під час війни великі кошти, при цьому непрацюючи на на економіку, на підняття валового національного продукту. Це не вони винуваті, ж звісно, винуватий агресор.
Але, тому багатократна девальвація гривні відбудеться чи в 2023 чи в 2024 році, це не так важливо в якому році. Бо більшість не працює на економіку
Піду за доляриком сьогодні чи завтра.


Дякуєм що тримаєте вкурсі ваших справ, продовжуйте, дуже "корисна" інформація :mrgreen:

П.С.на нашу економіку працює зараз багато економік інших країн, на секундочку)
Blekster
 
Повідомлень: 28
З нами з: 06.11.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:29

  Blekster написав:
  Yuri_61 написав:Мабуть піду купляти доляриків, бо бачу, почитавши статтю від

Дякуєм що тримаєте вкурсі ваших справ, продовжуйте, дуже "корисна" інформація :mrgreen:


ви на головне не звернули уваги: під час війни в любій країни більшість населення не працює на економіку, на зростання ВВП, а гроші отримує немалі, а відповідно результат війни у любій країні світу - девальвація національної валюти не на 50%, а в 2-3 рази. Треба знайти інфу. Але це дуже важко зробити: як війна вплинула на курс національної валюти в інших країнах світу.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2429
З нами з: 30.09.15
Подякував: 253 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:33

  Blekster написав:
Дякуєм що тримаєте вкурсі ваших справ, продовжуйте, дуже "корисна" інформація :mrgreen:

П.С.на нашу економіку працює зараз багато економік інших країн, на секундочку)

слабкий аргумент, так як війна в однвй країні відголошується падінням ВВП і у сусідніх країнах
Yuri_61
 
Повідомлень: 2429
З нами з: 30.09.15
Подякував: 253 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:34

Yuri_61 ви теж зрозумійте, що поки йде війна утримувати курс і економіку це стратегічно важлива справа, в якій нам допомагають партнери
Blekster
 
Повідомлень: 28
З нами з: 06.11.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Коли люди, які ухвалюють рішення, будуть розуміти, що для виплат по 40-120 тис. військовим не вистачатиме валюти, що надходить до країни, тоді буде дана команда скоригувати курс. Ну або ситуація вийде з-під контролю раніше. В такому разі прогнозувати курс я не візьмуся", – резюмує Віктор Шулик.
https://ubr.ua/uk/finances/exchange-mar ... -na-fevral
Yuri_61
 
Повідомлень: 2429
З нами з: 30.09.15
Подякував: 253 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:01

[...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 03 лют, 2023 13:04, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2429
З нами з: 30.09.15
Подякував: 253 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:02

Yuri_61, Ви процитували те, що хотіли почути? Там на самому початку ще є таке: "На думку експертів, ситуація на ринках і загалом в Україні зараз є такою, що національна валюта буде стабільною, причому протягом всього року. В лютому натомість, так само як зараз, зберігається пріоритетним рівень близько 40 грн/$."
Vivat
 
Повідомлень: 347
З нами з: 23.09.13
Подякував: 52 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:06

  edvardd написав:Запорожье
40,05/40,18
43,30/43,60

40,10/40,15
43,40/43,60
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8451
З нами з: 20.11.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 10288102891029010291>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3190, 3191, 3192
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31912 35546365
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лют, 2023 20:24
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 169, 170, 171
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1705 12691638
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 січ, 2023 09:53
BIGor
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22883641
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.