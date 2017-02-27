RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10288102891029010291

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 34
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
15%
5
40,00-40,50
26%
9
40,50-41,00
21%
7
41,00-41,50
15%
5
41,50-42,00
9%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:28

Щось і в нас маленькими шажками починають виправлятися на прийомі доляру справи. Ну та на вихідні й повинно було піти. Хто зна що буде у понеділок?
З час назад було 40,0/40,18
Зараз 40,05/40,20.
alex lem
 
Повідомлень: 2605
З нами з: 25.12.08
Подякував: 124 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:30

  alex lem написав:Щось і в нас маленькими шажками починають виправлятися на прийомі доляру справи. Ну та на вихідні й повинно було піти. Хто зна що буде у понеділок?
З час назад було 40,0/40,18
Зараз 40,05/40,20.


Я з тими курсами не заморачуюсь. Отримав валюту - знайшов найкращий курс - здав - нова карусель
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8462
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:41

уважно читайте

В умовах низької волатильності курсу долара та відносно стабільної ситуації в банківській системі чимало готівкової гривні надходить на строкові банківські депозити в гривні. Однак усі розуміють, що, по-перше, будь-який банк може зникнути разом із заощадженнями своїх вкладників у найбільш непідхожий для вкладника момент, а по-друге, і головне, зростання курсу долара в нашій країні здатне спричинити таке зростання цін та знецінення гривні, яке наявні відсотки з депозитів компенсувати не зможуть. Тому щойно виникають проблеми в банківській системі та зростає загроза втратити заощадження або коли зростає курсова волатильність та виникає загроза зростання курсу долара — уся ця маса грошей стрімко прагне знов перетворитися на готівку й терміново вийти на валютний ринок. Востаннє таке траплялося у 2008 та 2014–2015 роках. В обох випадках події розвивалися приблизно за однаковим сценарієм.
Гривня — як готівкова, так і безготівкова — переважно проявляє властивості засобу здійснення платежу. Долар США — як готівковий, так і безготівковий — однаково добре демонструє свої якості як засобу збереження скарбів, так і засобу здійснення платежу.
З огляду на те що Національний банк України дотримується політики валютних обмежень, виникає дефіцит доларів США (тобто придбати безготівкові долари дозволяють не всім, хто бажає і має для цього гроші), що підвищує їхню ринкову ціну, яка не завжди збігається з офіційним курсом. Як наслідок, знову себе проявляє закон Коперника — Ґрешема: українські суб’єкти господарювання намагаються лишити долари в себе, а зі своїми контрагентами по змозі розраховуються гривнею.
У сучасній Україні власники засобів збереження скарбів не поспішають їх продавати, тому ринок цих грошових засобів відрізняється не тільки мізерною пропозицією з боку продавців засобів збереження скарбів, а й низькою швидкістю обігу засобів платежу. Тож значну частину засобів платежу відтягує на себе ринок засобів збереження скарбів, а оскільки цьому намагаються завадити Нацбанк й особливо Державна фіскальна служба, то суб’єкти господарювання поспішають позбутися контрольованих державою безготівкових засобів платежу, намагаючись придбати замість них готівкові засоби платежу, контроль за обігом яких з боку держави є мінімальним. Коли ринок засобів збереження скарбів відчуває надлишок або брак засобів платежу, рівновага встановлюється зміною цін на засоби збереження скарбів (k).
Понад те, що сильніше Національний банк і Міністерство фінансів стискають грошову масу, то менше в обігу безготівкових засобів платежу, то більше розоряється підприємців, то більший обсяг безготівкової гривні обмінюється на готівкову гривню, а потім на засоби збереження скарбів. У час виникнення якоїсь кризової ситуації з’являється масовий попит на долари США. Унаслідок вибухового збільшення попиту на «валюту укриття» і не менш стрімкого зниження попиту на гривню як на засіб платежу відбувається девальвація національної валюти.
Для країни, що має значною мірою експортоорієнтовану економіку, панівний імпорт на внутрішньому ринку й на додаток до цього ще ефект Коперника — Ґрешема у власному грошовому обігу, цей факт має дуже велике значення. За умови збереження поточного суспільного устрою ефект Коперника — Ґрешема в національному грошовому обігу врешті-решт приведе до незворотних і катастрофічних змін.
https://tyzhden.ua/za-zakonom-kopernyka-greshema/
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 03 лют, 2023 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2429
З нами з: 30.09.15
Подякував: 253 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:45

  Yuri_61 написав:Коли люди, які ухвалюють рішення, будуть розуміти, що для виплат по 40-120 тис. військовим не вистачатиме валюти, що надходить до країни, тоді буде дана команда скоригувати курс. Ну або ситуація вийде з-під контролю раніше. В такому разі прогнозувати курс я не візьмуся", – резюмує Віктор Шулик.
https://ubr.ua/uk/finances/exchange-mar ... -na-fevral


Юра 61 .....(щоб ви загубили відчуття у сфінктері (ВСРАЛИСЬ ))
НЕ підходіть до компьютера , до вихідних .

Дайте можливість не відволікатися на вашу маячню .
Тільки час щось почитати , відпочити , і тут ви..
Пишіть суббота -неділя ,ДЯКУЮ ,
холява
2
 
Повідомлень: 3618
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3905 раз.
Подякували: 4208 раз.
 
Профіль
3
17
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:51

  alex lem написав:Щось і в нас маленькими шажками починають виправлятися на прийомі доляру справи. Ну та на вихідні й повинно було піти. Хто зна що буде у понеділок?
З час назад було 40,0/40,18
Зараз 40,05/40,20.

може на вихідні стабілізується курс , в понеділок ще постоїть , а з вівторка почне прямувати до звичних 40,40-40,50
Київ зараз 40,10/40,20 , ойро 43,50/43,60
lamal
 
Повідомлень: 222
З нами з: 11.03.21
Подякував: 73 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10288102891029010291
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Yuri_61 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3190, 3191, 3192
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31912 35546366
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лют, 2023 20:24
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 169, 170, 171
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1705 12691638
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 січ, 2023 09:53
BIGor
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22883641
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.