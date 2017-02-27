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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10288102891029010291>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 36
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
14%
5
40,00-40,50
28%
10
40,50-41,00
19%
7
41,00-41,50
14%
5
41,50-42,00
11%
4
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
11%
4
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:02

Yuri_61, Ви процитували те, що хотіли почути? Там на самому початку ще є таке: "На думку експертів, ситуація на ринках і загалом в Україні зараз є такою, що національна валюта буде стабільною, причому протягом всього року. В лютому натомість, так само як зараз, зберігається пріоритетним рівень близько 40 грн/$."
Vivat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:06

  edvardd написав:Запорожье
40,05/40,18
43,30/43,60

40,10/40,15
43,40/43,60
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:28

Щось і в нас маленькими шажками починають виправлятися на прийомі доляру справи. Ну та на вихідні й повинно було піти. Хто зна що буде у понеділок?
З час назад було 40,0/40,18
Зараз 40,05/40,20.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:30

  alex lem написав:Щось і в нас маленькими шажками починають виправлятися на прийомі доляру справи. Ну та на вихідні й повинно було піти. Хто зна що буде у понеділок?
З час назад було 40,0/40,18
Зараз 40,05/40,20.


Я з тими курсами не заморачуюсь. Отримав валюту - знайшов найкращий курс - здав - нова карусель
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:41

уважно читайте

В умовах низької волатильності курсу долара та відносно стабільної ситуації в банківській системі чимало готівкової гривні надходить на строкові банківські депозити в гривні. Однак усі розуміють, що, по-перше, будь-який банк може зникнути разом із заощадженнями своїх вкладників у найбільш непідхожий для вкладника момент, а по-друге, і головне, зростання курсу долара в нашій країні здатне спричинити таке зростання цін та знецінення гривні, яке наявні відсотки з депозитів компенсувати не зможуть. Тому щойно виникають проблеми в банківській системі та зростає загроза втратити заощадження або коли зростає курсова волатильність та виникає загроза зростання курсу долара — уся ця маса грошей стрімко прагне знов перетворитися на готівку й терміново вийти на валютний ринок. Востаннє таке траплялося у 2008 та 2014–2015 роках. В обох випадках події розвивалися приблизно за однаковим сценарієм.
Гривня — як готівкова, так і безготівкова — переважно проявляє властивості засобу здійснення платежу. Долар США — як готівковий, так і безготівковий — однаково добре демонструє свої якості як засобу збереження скарбів, так і засобу здійснення платежу.
З огляду на те що Національний банк України дотримується політики валютних обмежень, виникає дефіцит доларів США (тобто придбати безготівкові долари дозволяють не всім, хто бажає і має для цього гроші), що підвищує їхню ринкову ціну, яка не завжди збігається з офіційним курсом. Як наслідок, знову себе проявляє закон Коперника — Ґрешема: українські суб’єкти господарювання намагаються лишити долари в себе, а зі своїми контрагентами по змозі розраховуються гривнею.
У сучасній Україні власники засобів збереження скарбів не поспішають їх продавати, тому ринок цих грошових засобів відрізняється не тільки мізерною пропозицією з боку продавців засобів збереження скарбів, а й низькою швидкістю обігу засобів платежу. Тож значну частину засобів платежу відтягує на себе ринок засобів збереження скарбів, а оскільки цьому намагаються завадити Нацбанк й особливо Державна фіскальна служба, то суб’єкти господарювання поспішають позбутися контрольованих державою безготівкових засобів платежу, намагаючись придбати замість них готівкові засоби платежу, контроль за обігом яких з боку держави є мінімальним. Коли ринок засобів збереження скарбів відчуває надлишок або брак засобів платежу, рівновага встановлюється зміною цін на засоби збереження скарбів (k).
Понад те, що сильніше Національний банк і Міністерство фінансів стискають грошову масу, то менше в обігу безготівкових засобів платежу, то більше розоряється підприємців, то більший обсяг безготівкової гривні обмінюється на готівкову гривню, а потім на засоби збереження скарбів. У час виникнення якоїсь кризової ситуації з’являється масовий попит на долари США. Унаслідок вибухового збільшення попиту на «валюту укриття» і не менш стрімкого зниження попиту на гривню як на засіб платежу відбувається девальвація національної валюти.
Для країни, що має значною мірою експортоорієнтовану економіку, панівний імпорт на внутрішньому ринку й на додаток до цього ще ефект Коперника — Ґрешема у власному грошовому обігу, цей факт має дуже велике значення. За умови збереження поточного суспільного устрою ефект Коперника — Ґрешема в національному грошовому обігу врешті-решт приведе до незворотних і катастрофічних змін.
https://tyzhden.ua/za-zakonom-kopernyka-greshema/
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 03 лют, 2023 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:51

  alex lem написав:Щось і в нас маленькими шажками починають виправлятися на прийомі доляру справи. Ну та на вихідні й повинно було піти. Хто зна що буде у понеділок?
З час назад було 40,0/40,18
Зараз 40,05/40,20.

може на вихідні стабілізується курс , в понеділок ще постоїть , а з вівторка почне прямувати до звичних 40,40-40,50
Київ зараз 40,10/40,20 , ойро 43,50/43,60
lamal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:38

  prodigy написав:на графіку-загальна картина

зручно дивитися цифри (детально на кожен день),

Ну правильно, загальна картина за 3 міс, відслідкувати критичні дні.

Біля госпіталя колеги долярчика караванами ходять тримати курс.

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Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:48

  Yuri_61 написав:Коли люди, які ухвалюють рішення, будуть розуміти, що для виплат по 40-120 тис. військовим не вистачатиме валюти, що надходить до країни, тоді буде дана команда скоригувати курс. Ну або ситуація вийде з-під контролю раніше. В такому разі прогнозувати курс я не візьмуся", – резюмує Віктор Шулик.
https://ubr.ua/uk/finances/exchange-mar ... -na-fevral

Так уже дана команда с 01 февраля 2023.
Минус 30000 грн. - для тех, кто не на линии столкновения. 8)
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:24

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............03.02.2023...........06.02.2023
дата розрахунку..............02.02.2023............03.02.2023
Євро.................................40,1724.................39,9859...-0.46%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0934 (вчера 1.0985)

Индекс доллара DXY в 15-00 101.60 (вчера 101.20)
Последние сутки наблюдаем разнонаправленные движения выше достигнутого накануне минимума. Картина похожа на адаптацию к новому курсу после значительного падения.

Наш валютный рынок, похоже, возвращается к привычному состоянию после всплеска активности в начале недели.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:34

  Ромасик написав:
  prodigy написав:на графіку-загальна картина

зручно дивитися цифри (детально на кожен день),

Ну правильно, загальна картина за 3 міс, відслідкувати критичні дні.

Біля госпіталя колеги долярчика караванами ходять тримати курс.

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Знайшли красуню кращу за Вікторію ?
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