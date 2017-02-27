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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10288102891029010291

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 41
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
12%
5
40,00-40,50
27%
11
40,50-41,00
22%
9
41,00-41,50
12%
5
41,50-42,00
15%
6
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:39

Офіційний курс гривні до євро ослаб 3 лютого на 34 копійки до 40,17 грн, тобто в перші в історії перетнув позначку в сорок гривень.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку.

Так просто :) Банки в додатках уже перемалювали також.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:00

  Ой+ написав:
  prodigy написав:Іван каже маячню...це не працює
а про 42 він щось взагалі попутав
якщо подивитесь на останні 2,5 місяці курс стабільно в коридорі
покупка 39,9-40,4
продаж 40,2-40,7
тобто 50 копійок
на протязі місяця нарахування/виплати військовим "впливають" аж на 20коп
до речі у січні максимальний курс був 10-11 січня 40,45(50)-40,65(60)
(опт-курс у дужках)
подивився ТГ у чат бот курси за останні 3 місяці -максимум був 9-12 листопада 40,55/60-40,75/80
курс 42(реально 41,93) був 30го вересня декілька годин-
але це вже так далеко у часі

Графік https://charts.finance.ua/ua/currency/cash/-/0/usd показує пік 19.09.22. А ніхто не каже що тільки за 3 міс, так що вересень також у залік.
Зараз інфляція не зупиняється, а навпаки ще і сезонно прискорюється, то виграш від стабільного курсу широким верствам взагалі сумнівний. Але долар всюди обсипається - в Польщі з 5 зл у жовтні до 4 зараз. Наскільки життя в $ стає всюди дорожче.

до чого цей плач Ярославни? інфляція і всі інші негаразди- проти війни
щоб ви казали, якщо курс був би сьогодні 2000-3000грн за долар , і продукти відповідно
(тобто середня пенсія-це була б 1кг м'яса, або 30 яєць)
пам'ятаю , 2009-2010 рік як на цьому форумі скаржились на курс 8,20-8,25 (прибитий цвяхами), що офіційна інфляція і все таке, але при цьому забували про 18-22% на депозитах у гривні

як на мене, курс валюти, ціни на продукти, товари, техніку-навіть стали дешевше (в валюті) порівняно з 2021 ...
тому майте совість хоч трохи
вам мало каруселі на конверт депо? користуйтесь і скиглити
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:30

  J написав:
  Ромасик написав:4013👍

Знайшли красуню кращу за Вікторію ?

Катруся. Віка не дає на правому березі.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:35

  prodigy написав:як на мене, курс валюти, ціни на продукти, товари, техніку-навіть стали дешевше (в валюті) порівняно з 2021 ...

Для справки: "Мивина" в 2021 стоила примерно 4-5 грн (периодически ещё и со скидками). Сейчас 15. Она сильно подешевела, ведь из украинской пшеницы про которую кричат, что её вывозить не успевают и поэтому внутри страны сторит дешевле грязи. О какой валюте речь? Биткоине?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:42

  moveton написав:
  prodigy написав:як на мене, курс валюти, ціни на продукти, товари, техніку-навіть стали дешевше (в валюті) порівняно з 2021 ...

Для справки: "Мивина" в 2021 стоила примерно 4-5 грн (периодически ещё и со скидками). Сейчас 15. Она сильно подешевела, ведь из украинской пшеницы про которую кричат, что её вывозить не успевают и поэтому внутри страны сторит дешевле грязи. О какой валюте речь? Биткоине?


А де ви зараз Мівіну у продажу бачили ? :shock:
Amat
 
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  #<1 ... 10288102891029010291
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