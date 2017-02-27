prodigy написав:Іван каже маячню...це не працює а про 42 він щось взагалі попутав якщо подивитесь на останні 2,5 місяці курс стабільно в коридорі покупка 39,9-40,4 продаж 40,2-40,7 тобто 50 копійок на протязі місяця нарахування/виплати військовим "впливають" аж на 20коп до речі у січні максимальний курс був 10-11 січня 40,45(50)-40,65(60) (опт-курс у дужках) подивився ТГ у чат бот курси за останні 3 місяці -максимум був 9-12 листопада 40,55/60-40,75/80 курс 42(реально 41,93) був 30го вересня декілька годин- але це вже так далеко у часі
Графік https://charts.finance.ua/ua/currency/cash/-/0/usd показує пік 19.09.22. А ніхто не каже що тільки за 3 міс, так що вересень також у залік. Зараз інфляція не зупиняється, а навпаки ще і сезонно прискорюється, то виграш від стабільного курсу широким верствам взагалі сумнівний. Але долар всюди обсипається - в Польщі з 5 зл у жовтні до 4 зараз. Наскільки життя в $ стає всюди дорожче.
до чого цей плач Ярославни? інфляція і всі інші негаразди- проти війни щоб ви казали, якщо курс був би сьогодні 2000-3000грн за долар , і продукти відповідно (тобто середня пенсія-це була б 1кг м'яса, або 30 яєць) пам'ятаю , 2009-2010 рік як на цьому форумі скаржились на курс 8,20-8,25 (прибитий цвяхами), що офіційна інфляція і все таке, але при цьому забували про 18-22% на депозитах у гривні
як на мене, курс валюти, ціни на продукти, товари, техніку-навіть стали дешевше (в валюті) порівняно з 2021 ... тому майте совість хоч трохи вам мало каруселі на конверт депо? користуйтесь і скиглити
prodigy написав:як на мене, курс валюти, ціни на продукти, товари, техніку-навіть стали дешевше (в валюті) порівняно з 2021 ...
Для справки: "Мивина" в 2021 стоила примерно 4-5 грн (периодически ещё и со скидками). Сейчас 15. Она сильно подешевела, ведь из украинской пшеницы про которую кричат, что её вывозить не успевают и поэтому внутри страны сторит дешевле грязи. О какой валюте речь? Биткоине?
prodigy написав:як на мене, курс валюти, ціни на продукти, товари, техніку-навіть стали дешевше (в валюті) порівняно з 2021 ...
Для справки: "Мивина" в 2021 стоила примерно 4-5 грн (периодически ещё и со скидками). Сейчас 15. Она сильно подешевела, ведь из украинской пшеницы про которую кричат, что её вывозить не успевают и поэтому внутри страны сторит дешевле грязи. О какой валюте речь? Биткоине?
alex lem написав:Щось і в нас маленькими шажками починають виправлятися на прийомі доляру справи. Ну та на вихідні й повинно було піти. Хто зна що буде у понеділок? З час назад було 40,0/40,18 Зараз 40,05/40,20.
може на вихідні стабілізується курс , в понеділок ще постоїть , а з вівторка почне прямувати до звичних 40,40-40,50 Київ зараз 40,10/40,20 , ойро 43,50/43,60