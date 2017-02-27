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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10289102901029110292

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 41
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
12%
5
40,00-40,50
27%
11
40,50-41,00
22%
9
41,00-41,50
12%
5
41,50-42,00
15%
6
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:28

moveton Ех, ,,алігархі.,,
Я ще пам'ятаю Мівіну па 35 копійок пакет. Три на гривню майже.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Про "ціну мівіни" і зарплати військових - я підняв тему тут>>>
Напад росії і білорусі на Україну
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:55

  demichh написав:А может на след неделе продавим 40 вниз. Увидим.

Нет, я свои миллионы сдам и больше не будет кому курс держать.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:57

  Успіх написав:Про "ціну мівіни" і зарплати військових - я підняв тему тут>>>
Напад росії і білорусі на Україну

Там тема звісно, цікава, від лампочок і до кулінарії. Щось вичитати нереально.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:14

  alex lem написав:moveton Ех, ,,алігархі.,,
Я ще пам'ятаю Мівіну па 35 копійок пакет. Три на гривню майже.

Я тоже помню. Но в 2021м она всё же уже была несколько дороже :roll: Хотя, что это я? Она в валюте стала дешевле, чем когда была по 35 копеек! Осталось назначить в какой.
moveton
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