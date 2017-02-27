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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:28
moveton Ех, ,,алігархі.,,
Я ще пам'ятаю Мівіну па 35 копійок пакет. Три на гривню майже.
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alex lem
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:45
Про "ціну мівіни" і зарплати військових - я підняв тему тут>>>Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:55
demichh написав:
А может на след неделе продавим 40 вниз. Увидим.
Нет, я свои миллионы сдам и больше не будет кому курс держать.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:57
Там тема звісно, цікава, від лампочок і до кулінарії. Щось вичитати нереально.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:14
alex lem написав:moveton
Ех, ,,алігархі.,,
Я ще пам'ятаю Мівіну па 35 копійок пакет. Три на гривню майже.
Я тоже помню. Но в 2021м она всё же уже была несколько дороже
Хотя, что это я? Она в валюте стала дешевле, чем когда была по 35 копеек! Осталось назначить в какой.
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moveton
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