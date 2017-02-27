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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:55
demichh написав:
А может на след неделе продавим 40 вниз. Увидим.
Нет, я свои миллионы сдам и больше не будет кому курс держать.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:14
alex lem написав:moveton
Ех, ,,алігархі.,,
Я ще пам'ятаю Мівіну па 35 копійок пакет. Три на гривню майже.
Я тоже помню. Но в 2021м она всё же уже была несколько дороже
Хотя, что это я? Она в валюте стала дешевле, чем когда была по 35 копеек! Осталось назначить в какой.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:51
Мивина мивиной, а евро сдулся...
Видимо таки 1,10 был локальный пик, который я увы пропустил...
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:08
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:45
moveton написав: alex lem написав:moveton
Ех, ,,алігархі.,,
Я ще пам'ятаю Мівіну па 35 копійок пакет. Три на гривню майже.
Я тоже помню. Но в 2021м она всё же уже была несколько дороже
Боже ж мій, валютна гілка...
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Додано: Суб 04 лют, 2023 06:15
sergey_sryvkin написав: moveton написав: alex lem написав:moveton
Ех, ,,алігархі.,,
Я ще пам'ятаю Мівіну па 35 копійок пакет. Три на гривню майже.
Я тоже помню. Но в 2021м она всё же уже была несколько дороже
Боже ж мій, валютна гілка...
До речі, лампочки вже всі поміняли?
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