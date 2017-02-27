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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 лют, 2023 15:29
edvardd написав:
Запорожье
40,16/40,25
43,15/43,50
Кам'янське
40.10/40.25
43.20/43.45
Upd: 40.15/40.30
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Додано: Суб 04 лют, 2023 15:45
На вихідних зазвичай найвищий коли - у другій половині неділі?
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Додано: Суб 04 лют, 2023 16:15
edvardd написав:
Запорожье
40,16/40,25
43,15/43,50
40,20/40,25
43,22/43,40
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edvardd
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2
Додано: Суб 04 лют, 2023 16:49
Киев 40.15/40.19
Подросли на 5 коп. по приему за сегодня
Востаннє редагувалось Danik
в Суб 04 лют, 2023 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Danik
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Додано: Суб 04 лют, 2023 16:51
Danik написав:
Киев 40.15–40.19
Подросли на 5 коп. по приему за сегодня
по 39,95 не только лишь всем
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cohan
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