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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10290102911029210293

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 49
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
12%
6
40,00-40,50
27%
13
40,50-41,00
24%
12
41,00-41,50
10%
5
41,50-42,00
12%
6
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
10%
5
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 15:29

  edvardd написав:Запорожье
40,16/40,25
43,15/43,50

Кам'янське
40.10/40.25
43.20/43.45

Upd: 40.15/40.30
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 15:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

На вихідних зазвичай найвищий коли - у другій половині неділі?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 16:15

  edvardd написав:Запорожье
40,16/40,25
43,15/43,50

40,20/40,25
43,22/43,40
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 16:49

Киев 40.15/40.19
Подросли на 5 коп. по приему за сегодня
Востаннє редагувалось Danik в Суб 04 лют, 2023 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 16:51

  Danik написав:Киев 40.15–40.19
Подросли на 5 коп. по приему за сегодня


по 39,95 не только лишь всем
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 18:00

Вибачте, що не про валюту...

  prodigy написав:став відчувати смак життя?

О так!
Я вже чекаю з нетерпінням, коли це все закінчиться... і коли зможу насолоджуватись кожним днем життя вдома/з сім'єю!
  prodigy написав:майже рік тому Успіх робив прогноз на кінець війни-серпент чи вересень вже не пам'ятаю
я в своєму кругу оріентувався на грудень 2024, але сьогодні це не стало меншвирогідним , але треба прожити до кінця весни 2023-там картина буде інакша (сподіваюсь на позитив)
А я вже і не роблю жодних прогнозів стосовно завершення війни... - бо з цими торгами/суперечками/затягуванням про постачання нам зброї, то я кінця/краю не бачу цій війні... :evil: нажаль...

п.с.
Прошу вибачення у всіх... завжди старався писати позитив... - та реально треба замінювати солдат після року служби(а якщо раніше, то ще краще) - бо, як писав тут побратим Bobua -(мабуть, він писав це про орків ;) ) - спиваються/ріжуться/стріляються...(перше слово можна жирно підкреслити)
Bobua - там напишите, що Ви думаєте про це?☝️

Тож - колись тут запитували, може чимось допомогти? Ну там зібрати на якийсь дрон, чи ще на щось?
Так - ви всі можете допомогти - "дзвоніть у всі дзвони", донесіть у всі служби/інстанції, що солдатам/ЛЮДЯМ треба ОБОВ'ЯЗКОВО відпочинок після року служби/війни!
Хоч на місяць! Це - мінімум!

Зможете в цьому допомогти?

Бо хочеться, щоб все було легально!(а не купували собі довідки/групи і т.п.)
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 19:09

Успіх
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Напад росії і білорусі на Україну

Навіщо оффтопити на цій гілці
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 19:14

Ukrainian
так "+" же ...
Соискатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 19:21

Правильно - в теплій хаті, то не в болоті/окопі!

БЛЯДДДДЬ!
ЯК ПРО МІВІНУ І ПРО ЛАМПОЧКИ І ВЗАГАЛІ ПРО ВСЯКУ ХУЙНЮ ПИСАТИ - ТО НОРМАЛЬНО?
А МЕНІ - ТО ЗРАЗУ ЗАУВАЖЕННЯ РОБИТЕ?

ДЯКУЮ, ЩО ГОРИТЕ БАЖАННЯМ ДОПОМОГТИ!
НА ВСЕ ДОБРЕ!

п.с.
Все буде Україна!(але не факт, що от з такими людьми вона буде!)
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 20:33

  Ukrainian написав:Успіх
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Напад росії і білорусі на Україну

Навіщо оффтопити на цій гілці

На тій гілці не дають медалей.
Investor_K
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