Кам'янське
40.10/40.25
43.20/43.45
Upd: 40.15/40.30
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 лют, 2023 15:29
Додано: Суб 04 лют, 2023 15:45
Re: Валютний ринок в контексті ДС
На вихідних зазвичай найвищий коли - у другій половині неділі?
Додано: Суб 04 лют, 2023 16:15
Додано: Суб 04 лют, 2023 16:49
Киев 40.15/40.19
Подросли на 5 коп. по приему за сегодня
Востаннє редагувалось Danik в Суб 04 лют, 2023 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 04 лют, 2023 16:51
Додано: Суб 04 лют, 2023 18:00
Вибачте, що не про валюту...
О так!
Я вже чекаю з нетерпінням, коли це все закінчиться... і коли зможу насолоджуватись кожним днем життя вдома/з сім'єю!
А я вже і не роблю жодних прогнозів стосовно завершення війни... - бо з цими торгами/суперечками/затягуванням про постачання нам зброї, то я кінця/краю не бачу цій війні... нажаль...
п.с.
Прошу вибачення у всіх... завжди старався писати позитив... - та реально треба замінювати солдат після року служби(а якщо раніше, то ще краще) - бо, як писав тут побратим Bobua -(мабуть, він писав це про орків ) - спиваються/ріжуться/стріляються...(перше слово можна жирно підкреслити)
Bobua - там напишите, що Ви думаєте про це?☝️
Тож - колись тут запитували, може чимось допомогти? Ну там зібрати на якийсь дрон, чи ще на щось?
Так - ви всі можете допомогти - "дзвоніть у всі дзвони", донесіть у всі служби/інстанції, що солдатам/ЛЮДЯМ треба ОБОВ'ЯЗКОВО відпочинок після року служби/війни!
Хоч на місяць! Це - мінімум!
Зможете в цьому допомогти?
Бо хочеться, щоб все було легально!(а не купували собі довідки/групи і т.п.)
Додано: Суб 04 лют, 2023 19:09
Успіх
Тут пиши
Напад росії і білорусі на Україну
Навіщо оффтопити на цій гілці
Додано: Суб 04 лют, 2023 19:21
Правильно - в теплій хаті, то не в болоті/окопі!
БЛЯДДДДЬ!
ЯК ПРО МІВІНУ І ПРО ЛАМПОЧКИ І ВЗАГАЛІ ПРО ВСЯКУ ХУЙНЮ ПИСАТИ - ТО НОРМАЛЬНО?
А МЕНІ - ТО ЗРАЗУ ЗАУВАЖЕННЯ РОБИТЕ?
ДЯКУЮ, ЩО ГОРИТЕ БАЖАННЯМ ДОПОМОГТИ!
НА ВСЕ ДОБРЕ!
п.с.
Все буде Україна!(але не факт, що от з такими людьми вона буде!)
Додано: Суб 04 лют, 2023 20:33
На тій гілці не дають медалей.
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