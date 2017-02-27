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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 лют, 2023 22:21
Успіх написав:Так - ви всі можете допомогти - "дзвоніть у всі дзвони", донесіть у всі служби/інстанції, що солдатам/ЛЮДЯМ треба ОБОВ'ЯЗКОВО відпочинок після року служби/війни!
Хоч на місяць! Це - мінімум!
Зможете в цьому допомогти?
Так, відловлять зараз вам заміну, та й відпочинете.
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Ромасик
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Ірина_, Модератор
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