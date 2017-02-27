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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10291102921029310294

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 50
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
12%
6
40,00-40,50
28%
14
40,50-41,00
24%
12
41,00-41,50
10%
5
41,50-42,00
12%
6
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
10%
5
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 22:21

  Успіх написав:Так - ви всі можете допомогти - "дзвоніть у всі дзвони", донесіть у всі служби/інстанції, що солдатам/ЛЮДЯМ треба ОБОВ'ЯЗКОВО відпочинок після року служби/війни!
Хоч на місяць! Це - мінімум!

Зможете в цьому допомогти?

Так, відловлять зараз вам заміну, та й відпочинете.
Ромасик
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Повідомлень: 5884
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Модератори: Ірина_, Модератор

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