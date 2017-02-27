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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10291102921029310294

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 50
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
12%
6
40,00-40,50
28%
14
40,50-41,00
24%
12
41,00-41,50
10%
5
41,50-42,00
12%
6
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
10%
5
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 09:34

Запорожье
40,20/40,30
43,20/43,40
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 10:02

  Ромасик написав:Так, відловлять зараз вам заміну, та й відпочинете.


В тому то й проблема що "відловлять". Вмотивовані закінчились, відловлені воювати не будуть. Так що Успіху і всім іншим на жаль про відпустку поки тільки мріяти.
amtrans
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 10:24

Ну думаю тепер як зрізали зарплату у тилу з 44 до 20 тисяч, у щирих воєнкомівських патріотів з Франківщини, які ржуть і тікающому від них через забор чоловіку, кричать -,,Стій, стріляти буду,, тепер буде більше мотивації попроситися на нуль щоб заробить 100 тисяч? Чи ні?

Провінція 40,15/40,30
43,05-43,15/43,40-43,45
Востаннє редагувалось alex lem в Нед 05 лют, 2023 10:31, всього редагувалось 1 раз.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 10:30

  alex lem написав:Ну думаю тепер як зрізали зарплату у тилу з 44 до 20 тисяч, у щирих воєнкомівських патріотів з Франківщини, які ржуть і тікающому від них через забор, кричать -,,Стій, стріляти буду,, тепер буде більше мотивації попроситися на нуль щоб заробить 100 тисяч? Чи ні?


Не впевнений що їм взагалі та зарплата потрібна на їх посадах
amtrans
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 10:31

  alex lem написав:Ну думаю тепер як зрізали зарплату у тилу з 44 до 20 тисяч, у щирих воєнкомівських патріотів з Франківщини, які ржуть і тікающому від них через забор, кричать -,,Стій, стріляти буду,, тепер буде більше мотивації попроситися на нуль щоб заробить 100 тисяч? Чи ні?

Провінція 40,15/40,30
43,05-43,15/43,40-43,45

Так, так, саме так.
Investor_K
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