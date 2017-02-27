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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 лют, 2023 09:34
Запорожье
40,20/40,30
43,20/43,40
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Додано: Нед 05 лют, 2023 10:02
Ромасик написав:
Так, відловлять зараз вам заміну, та й відпочинете.
В тому то й проблема що "відловлять". Вмотивовані закінчились, відловлені воювати не будуть. Так що Успіху і всім іншим на жаль про відпустку поки тільки мріяти.
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amtrans
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Додано: Нед 05 лют, 2023 10:24
Ну думаю тепер як зрізали зарплату у тилу з 44 до 20 тисяч, у щирих воєнкомівських патріотів з Франківщини, які ржуть і тікающому від них через забор чоловіку, кричать -,,Стій, стріляти буду,, тепер буде більше мотивації попроситися на нуль щоб заробить 100 тисяч? Чи ні?
Провінція 40,15/40,30
43,05-43,15/43,40-43,45
Востаннє редагувалось alex lem
в Нед 05 лют, 2023 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 10:30
alex lem написав:
Ну думаю тепер як зрізали зарплату у тилу з 44 до 20 тисяч, у щирих воєнкомівських патріотів з Франківщини, які ржуть і тікающому від них через забор, кричать -,,Стій, стріляти буду,, тепер буде більше мотивації попроситися на нуль щоб заробить 100 тисяч? Чи ні?
Не впевнений що їм взагалі та зарплата потрібна на їх посадах
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amtrans
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Додано: Нед 05 лют, 2023 10:31
alex lem написав:
Ну думаю тепер як зрізали зарплату у тилу з 44 до 20 тисяч, у щирих воєнкомівських патріотів з Франківщини, які ржуть і тікающому від них через забор, кричать -,,Стій, стріляти буду,, тепер буде більше мотивації попроситися на нуль щоб заробить 100 тисяч? Чи ні?
Провінція 40,15/40,30
43,05-43,15/43,40-43,45
Так, так, саме так.
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Investor_K
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Додано: Нед 05 лют, 2023 11:16
пройшов один місяць без емісії.
що бачимо - залишки грошей почали зменшуватися - з 534 ярди грн до 495, на 39 ярдів грн. основна причина - купівля валюти (а відповідно й зменшення грн) перекриває всі фактори - 115 ярдів грн за січень. через бюджет гривні в банківський системі стало більше лише на 56 ярдів грн
ще з цікавого, знову гроші з кешу повертаються на рахунки - в січні 15 ярдів грн.
всі несуть гроші на валютні каруселі?
а взагалі, щось НБУ затримує статистику - по деяких показниках досі дані тільки за листопад
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Shaman
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Додано: Нед 05 лют, 2023 11:17
Всё становится на свои места. А то 2 дня назад уже паника и мечтатели появились с температурой в голове 37.7))
40,4 на след. недели и то если будут с фронта спокойные новости..
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 05 лют, 2023 11:46
amtrans написав: Ромасик написав:
Так, відловлять зараз вам заміну, та й відпочинете.
В тому то й проблема що "відловлять". Вмотивовані закінчились, відловлені воювати не будуть. Так що Успіху і всім іншим на жаль про відпустку поки тільки мріяти.
Апетит приходить під час обіду
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Ромасик
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Додано: Нед 05 лют, 2023 12:04
amtrans написав: alex lem написав:
Ну думаю тепер як зрізали зарплату у тилу з 44 до 20 тисяч, у щирих воєнкомівських патріотів з Франківщини, які ржуть і тікающому від них через забор, кричать -,,Стій, стріляти буду,, тепер буде більше мотивації попроситися на нуль щоб заробить 100 тисяч? Чи ні?
Не впевнений що їм взагалі та зарплата потрібна на їх посадах
а у чому рахувати тодi прибуток?
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Додано: Нед 05 лют, 2023 12:30
Игорь Алексеевич написав:
Всё становится на свои места. А то 2 дня назад уже паника и мечтатели появились с температурой в голове 37.7))
40,4 на след. недели и то если будут с фронта спокойные новости..
Выходные. Выборка нерепрезентативная. Это может сыграть с Вами злую шутку.
Киев $ 40.14/40.2
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