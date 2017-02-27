RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10291102921029310294

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 52
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
12%
6
40,00-40,50
27%
14
40,50-41,00
25%
13
41,00-41,50
12%
6
41,50-42,00
12%
6
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 09:34

Запорожье
40,20/40,30
43,20/43,40
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8460
З нами з: 20.11.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 10:02

  Ромасик написав:Так, відловлять зараз вам заміну, та й відпочинете.


В тому то й проблема що "відловлять". Вмотивовані закінчились, відловлені воювати не будуть. Так що Успіху і всім іншим на жаль про відпустку поки тільки мріяти.
amtrans
 
Повідомлень: 730
З нами з: 20.10.08
Подякував: 315 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 10:24

Ну думаю тепер як зрізали зарплату у тилу з 44 до 20 тисяч, у щирих воєнкомівських патріотів з Франківщини, які ржуть і тікающому від них через забор чоловіку, кричать -,,Стій, стріляти буду,, тепер буде більше мотивації попроситися на нуль щоб заробить 100 тисяч? Чи ні?

Провінція 40,15/40,30
43,05-43,15/43,40-43,45
Востаннє редагувалось alex lem в Нед 05 лют, 2023 10:31, всього редагувалось 1 раз.
alex lem
 
Повідомлень: 2606
З нами з: 25.12.08
Подякував: 123 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 10:30

  alex lem написав:Ну думаю тепер як зрізали зарплату у тилу з 44 до 20 тисяч, у щирих воєнкомівських патріотів з Франківщини, які ржуть і тікающому від них через забор, кричать -,,Стій, стріляти буду,, тепер буде більше мотивації попроситися на нуль щоб заробить 100 тисяч? Чи ні?


Не впевнений що їм взагалі та зарплата потрібна на їх посадах
amtrans
 
Повідомлень: 730
З нами з: 20.10.08
Подякував: 315 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 10:31

  alex lem написав:Ну думаю тепер як зрізали зарплату у тилу з 44 до 20 тисяч, у щирих воєнкомівських патріотів з Франківщини, які ржуть і тікающому від них через забор, кричать -,,Стій, стріляти буду,, тепер буде більше мотивації попроситися на нуль щоб заробить 100 тисяч? Чи ні?

Провінція 40,15/40,30
43,05-43,15/43,40-43,45

Так, так, саме так.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8458
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 11:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

пройшов один місяць без емісії.

що бачимо - залишки грошей почали зменшуватися - з 534 ярди грн до 495, на 39 ярдів грн. основна причина - купівля валюти (а відповідно й зменшення грн) перекриває всі фактори - 115 ярдів грн за січень. через бюджет гривні в банківський системі стало більше лише на 56 ярдів грн

ще з цікавого, знову гроші з кешу повертаються на рахунки - в січні 15 ярдів грн.
всі несуть гроші на валютні каруселі?

а взагалі, щось НБУ затримує статистику - по деяких показниках досі дані тільки за листопад
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2757
З нами з: 29.09.19
Подякував: 392 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 11:17

Всё становится на свои места. А то 2 дня назад уже паника и мечтатели появились с температурой в голове 37.7))
40,4 на след. недели и то если будут с фронта спокойные новости..
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6188
З нами з: 13.09.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 11:46

  amtrans написав:
  Ромасик написав:Так, відловлять зараз вам заміну, та й відпочинете.


В тому то й проблема що "відловлять". Вмотивовані закінчились, відловлені воювати не будуть. Так що Успіху і всім іншим на жаль про відпустку поки тільки мріяти.

Апетит приходить під час обіду
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5883
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1360 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:04

  amtrans написав:
  alex lem написав:Ну думаю тепер як зрізали зарплату у тилу з 44 до 20 тисяч, у щирих воєнкомівських патріотів з Франківщини, які ржуть і тікающому від них через забор, кричать -,,Стій, стріляти буду,, тепер буде більше мотивації попроситися на нуль щоб заробить 100 тисяч? Чи ні?


Не впевнений що їм взагалі та зарплата потрібна на їх посадах


а у чому рахувати тодi прибуток?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5108
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:30

  Игорь Алексеевич написав:Всё становится на свои места. А то 2 дня назад уже паника и мечтатели появились с температурой в голове 37.7))
40,4 на след. недели и то если будут с фронта спокойные новости..

Выходные. Выборка нерепрезентативная. Это может сыграть с Вами злую шутку.
Киев $ 40.14/40.2
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 860
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5290 раз.
Подякували: 977 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10291102921029310294
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3190, 3191, 3192
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31914 35548307
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лют, 2023 12:32
Rack
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 169, 170, 171
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1705 12692002
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 січ, 2023 09:53
BIGor
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22884005
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2322)
05.02.2023 12:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.