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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 лют, 2023 14:09
edvardd написав:
Запорожье
40,20/40,30
43,20/43,40
40,22/40,25
43,20/43,50
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