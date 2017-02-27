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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 53
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
11%
6
40,00-40,50
26%
14
40,50-41,00
26%
14
41,00-41,50
11%
6
41,50-42,00
11%
6
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
9%
5
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 14:09

  edvardd написав:Запорожье
40,20/40,30
43,20/43,40

40,22/40,25
43,20/43,50
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 15:35

  Успіх написав:Ну, тоді ми будемо самі собі створювати/організовувати відпустки/звільнення/списання... ;)

Хто про що, а голий про баню.

40,15/40,30
43,10/43,40
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 16:00

  Игорь Алексеевич написав:Всё становится на свои места. А то 2 дня назад уже паника и мечтатели появились с температурой в голове 37.7))
40,4 на след. недели и то если будут с фронта спокойные новости..

Беспокойных новостей однозначно не будет.
Любое беспокойство будет подано в спокойно-умиротворяющем виде, так что на рынок сильно не повлияет.
antey1969
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