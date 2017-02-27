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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 лют, 2023 14:09
edvardd написав:
Запорожье
40,20/40,30
43,20/43,40
40,22/40,25
43,20/43,50
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Додано: Нед 05 лют, 2023 15:35
Успіх написав:
Ну, тоді ми будемо самі собі створювати/організовувати відпустки/звільнення/списання...
Хто про що, а голий про баню.
40,15/40,30
43,10/43,40
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Додано: Нед 05 лют, 2023 16:00
Игорь Алексеевич написав:
Всё становится на свои места. А то 2 дня назад уже паника и мечтатели появились с температурой в голове 37.7))
40,4 на след. недели и то если будут с фронта спокойные новости..
Беспокойных новостей однозначно не будет.
Любое беспокойство будет подано в спокойно-умиротворяющем виде, так что на рынок сильно не повлияет.
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