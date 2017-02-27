Додано: Нед 05 лют, 2023 17:17

alex lem написав: antey1969 написав: Беспокойных новостей однозначно не будет.

Любое беспокойство будет подано в спокойно-умиротворяющем виде, так что на рынок сильно не повлияет. Беспокойных новостей однозначно не будет.Любое беспокойство будет подано в спокойно-умиротворяющем виде, так что на рынок сильно не повлияет.

Подивіться карту і зведення на діпстейт. Кацапи лізуть до дороги Бахмут-Констянтинівка. Там з пару км залишилося до неї. І вже прострілюють. Вже бачив наш воєнний знімав що їздять якоюсь польовою дорогою, бо небезпечно. В ці дні лютого 15 року кацапи трасу Бахмут-Дебальцево в селі Логвинове перекрили. Згадайте чим тоді закінчилось? Як ,,уміротворяющє,, подадуть? Як Соледар? Подивіться карту і зведення на діпстейт. Кацапи лізуть до дороги Бахмут-Констянтинівка. Там з пару км залишилося до неї. І вже прострілюють. Вже бачив наш воєнний знімав що їздять якоюсь польовою дорогою, бо небезпечно. В ці дні лютого 15 року кацапи трасу Бахмут-Дебальцево в селі Логвинове перекрили. Згадайте чим тоді закінчилось? Як ,,уміротворяющє,, подадуть? Як Соледар?

Американское издание Bloomberg со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация лидера США Байдена советует ВСУ отойти от Бахмута Донецкой области, чтобы собрать силы для весеннего наступления на армию России. Неназванный чиновник администрации сообщил журналистам, что Вашингтон также советует Украине тянуть время на поле боя, чтобы дождаться обещанных Западом танков. Американцы, как отметили журналисты, не считают, что отход ВСУ от Бахмута окажет стратегическое влияние на войну - и России не удастся после этого захватить Краматорск и Славянск - ее очевидные следующие цели. Зато Украина, если сосредоточится на наступлении на Мелитополь весной, сможет отрезать российские части от поставок оружия и личного состава. В комментарии Bloomberg американский чиновник в очередной раз выразил сомнение, что Украина сможет вернуть Крым в 2023-м году. Также, по его словам, война продолжится и в следующем, 2024-м году. Ранее о том, что ВСУ не смогут отвоевать Крым в этом году, сообщало американское издание Politico со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников Министерства обороны США.