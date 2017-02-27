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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10291102921029310294

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 54
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
11%
6
40,00-40,50
26%
14
40,50-41,00
26%
14
41,00-41,50
13%
7
41,50-42,00
11%
6
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
9%
5
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 14:09

  edvardd написав:Запорожье
40,20/40,30
43,20/43,40

40,22/40,25
43,20/43,50
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 15:35

  Успіх написав:Ну, тоді ми будемо самі собі створювати/організовувати відпустки/звільнення/списання... ;)

Хто про що, а голий про баню.

40,15/40,30
43,10/43,40
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 16:00

  Игорь Алексеевич написав:Всё становится на свои места. А то 2 дня назад уже паника и мечтатели появились с температурой в голове 37.7))
40,4 на след. недели и то если будут с фронта спокойные новости..

Беспокойных новостей однозначно не будет.
Любое беспокойство будет подано в спокойно-умиротворяющем виде, так что на рынок сильно не повлияет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 16:54

  antey1969 написав:Беспокойных новостей однозначно не будет.
Любое беспокойство будет подано в спокойно-умиротворяющем виде, так что на рынок сильно не повлияет.

Подивіться карту і зведення на діпстейт. Кацапи лізуть до дороги Бахмут-Констянтинівка. Там з пару км залишилося до неї. І вже прострілюють. Вже бачив наш воєнний знімав що їздять якоюсь польовою дорогою, бо небезпечно. В ці дні лютого 15 року кацапи трасу Бахмут-Дебальцево в селі Логвинове перекрили. Згадайте чим тоді закінчилось? Як ,,уміротворяющє,, подадуть? Як Соледар?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:17

  alex lem написав:
  antey1969 написав:Беспокойных новостей однозначно не будет.
Любое беспокойство будет подано в спокойно-умиротворяющем виде, так что на рынок сильно не повлияет.

Подивіться карту і зведення на діпстейт. Кацапи лізуть до дороги Бахмут-Констянтинівка. Там з пару км залишилося до неї. І вже прострілюють. Вже бачив наш воєнний знімав що їздять якоюсь польовою дорогою, бо небезпечно. В ці дні лютого 15 року кацапи трасу Бахмут-Дебальцево в селі Логвинове перекрили. Згадайте чим тоді закінчилось? Як ,,уміротворяющє,, подадуть? Як Соледар?

Американское издание Bloomberg со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация лидера США Байдена советует ВСУ отойти от Бахмута Донецкой области, чтобы собрать силы для весеннего наступления на армию России. Неназванный чиновник администрации сообщил журналистам, что Вашингтон также советует Украине тянуть время на поле боя, чтобы дождаться обещанных Западом танков. Американцы, как отметили журналисты, не считают, что отход ВСУ от Бахмута окажет стратегическое влияние на войну - и России не удастся после этого захватить Краматорск и Славянск - ее очевидные следующие цели. Зато Украина, если сосредоточится на наступлении на Мелитополь весной, сможет отрезать российские части от поставок оружия и личного состава. В комментарии Bloomberg американский чиновник в очередной раз выразил сомнение, что Украина сможет вернуть Крым в 2023-м году. Также, по его словам, война продолжится и в следующем, 2024-м году. Ранее о том, что ВСУ не смогут отвоевать Крым в этом году, сообщало американское издание Politico со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников Министерства обороны США.
https://www.youtube.com/watch?v=ldtGtIq1i44
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 19:53

  alex lem написав:
  antey1969 написав:Беспокойных новостей однозначно не будет.
Любое беспокойство будет подано в спокойно-умиротворяющем виде, так что на рынок сильно не повлияет.

Подивіться карту і зведення на діпстейт. Кацапи лізуть до дороги Бахмут-Констянтинівка. Там з пару км залишилося до неї. І вже прострілюють. Вже бачив наш воєнний знімав що їздять якоюсь польовою дорогою, бо небезпечно. В ці дні лютого 15 року кацапи трасу Бахмут-Дебальцево в селі Логвинове перекрили. Згадайте чим тоді закінчилось? Як ,,уміротворяющє,, подадуть? Як Соледар?

На заранее подготовленные позиции...
Чтобы сберечь силы для большого наступления, не поддавшись на попытки рашни их обескровить...
Он не имеет стратегической ценности и его обороняли только для того чтобы перемолоть как можно больше врагов...
Или другие варианты...
(Нужное подчеркнуть)
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 20:30

  antey1969 написав:,
Беспокойных новостей однозначно не будет.
Любое беспокойство будет подано в спокойно-умиротворяющем виде, так что на рынок сильно не повлияет.

именно
то говорили что хаймарсы это не больно
теперь говорят что леопарды это не страшно
тяжко вам там на волге
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 20:58

  antey1969 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Всё становится на свои места. А то 2 дня назад уже паника и мечтатели появились с температурой в голове 37.7))
40,4 на след. недели и то если будут с фронта спокойные новости..

Беспокойных новостей однозначно не будет.
Любое беспокойство будет подано в спокойно-умиротворяющем виде, так что на рынок сильно не повлияет.


Подано кому? Зрителям марафона? Вы знаете, кроме идиотов, которые получают новости там или от Арестовича и Буданова у нас еще достаточно других здравомыслящих людей, которым шашлык в мае и Крым летом продать сложно будет.
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