вашу лапшу про
"доллар по 43 на конец осени"
люди до сих пор с ушей снимают
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 лют, 2023 22:12
Додано: Нед 05 лют, 2023 22:13
В зеленом борделе в очередной раз переставили кровати? И что?
Лапша на уши это ЗСУ в Крыму летом когда сейчас мы захлебываемся в обороне по всем направлениям, наши военные стонут на фронте в ожидании хоть какого то отпуска а сменить их можно только случайно отловленными по улицах васями когда по словам Данилова в военкоматы до сих пор очереди стоят. Если вам нравится такая подача информации на лопате то непонятно за что мы воюем. Сосед-агрессор своих рабов такими же блюдами кормит.
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