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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10292102931029410295

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 54
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
11%
6
40,00-40,50
26%
14
40,50-41,00
26%
14
41,00-41,50
13%
7
41,50-42,00
11%
6
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
9%
5
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 22:12

  antey1969 написав:,
То есть, все, кто критично относится к лапше, однозначно с волги.
Вы наверное сидите по уши в гривне, непоколебимо уверенный в своей позиции)))

вашу лапшу про
"доллар по 43 на конец осени"
люди до сих пор с ушей снимают
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 22:13

  Andrey2512 написав:
  amtrans написав:Буданова

Буданов, скорее всего, новый Министр обороны ) что значит лапша на уши?)


В зеленом борделе в очередной раз переставили кровати? И что?
Лапша на уши это ЗСУ в Крыму летом когда сейчас мы захлебываемся в обороне по всем направлениям, наши военные стонут на фронте в ожидании хоть какого то отпуска а сменить их можно только случайно отловленными по улицах васями когда по словам Данилова в военкоматы до сих пор очереди стоят. Если вам нравится такая подача информации на лопате то непонятно за что мы воюем. Сосед-агрессор своих рабов такими же блюдами кормит.
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