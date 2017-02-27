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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 лют, 2023 22:12
antey1969 написав:
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То есть, все, кто критично относится к лапше, однозначно с волги.
Вы наверное сидите по уши в гривне, непоколебимо уверенный в своей позиции)))
вашу лапшу про
"доллар по 43 на конец осени"
люди до сих пор с ушей снимают
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Додано: Нед 05 лют, 2023 22:13
Andrey2512 написав: amtrans написав:
Буданова
Буданов, скорее всего, новый Министр обороны ) что значит лапша на уши?)
В зеленом борделе в очередной раз переставили кровати? И что?
Лапша на уши это ЗСУ в Крыму летом когда сейчас мы захлебываемся в обороне по всем направлениям, наши военные стонут на фронте в ожидании хоть какого то отпуска а сменить их можно только случайно отловленными по улицах васями когда по словам Данилова в военкоматы до сих пор очереди стоят. Если вам нравится такая подача информации на лопате то непонятно за что мы воюем. Сосед-агрессор своих рабов такими же блюдами кормит.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 22:57
J написав: antey1969 написав:
,
То есть, все, кто критично относится к лапше, однозначно с волги.
Вы наверное сидите по уши в гривне, непоколебимо уверенный в своей позиции)))
вашу лапшу про
"доллар по 43 на конец осени"
люди до сих пор с ушей снимают
Пруф в студию или балабол...
PS: никогда не даю прогнозы по курсу валюты, пока он управляется вручную.
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