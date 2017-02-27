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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10291102921029310294

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 55
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
11%
6
40,00-40,50
25%
14
40,50-41,00
25%
14
41,00-41,50
13%
7
41,50-42,00
11%
6
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
9%
5
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 14:09

  edvardd написав:Запорожье
40,20/40,30
43,20/43,40

40,22/40,25
43,20/43,50
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 15:35

  Успіх написав:Ну, тоді ми будемо самі собі створювати/організовувати відпустки/звільнення/списання... ;)

Хто про що, а голий про баню.

40,15/40,30
43,10/43,40
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 01:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Куди на цьому тижні піде курс?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 06:35

  Investor_K написав:Куди на цьому тижні піде курс?

55
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 07:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Куди на цьому тижні піде курс?
вгору, потім вниз, в кінці тижня знову вгору. Але всі ці коливання +/- 50 коп. неважливі. Хіба що дешевше 40 психологічно важко продати $.
Чекаємо кілька місяців коли НБУ таки підніме оф. курс.

Читаю прогнози НБУ і волосся дибки стає
Як очікується, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2023 році буде 20,4 млрд дол (у 2022 році був профіцит 8,6 млрд дол, у 2021 році - дефіцит 3,9 млрд дол, у 2020 році - профіцит 5,3 млрд дол).

НБУ прогнозує, що в 2023 році імпорт товарів і послуг перевищить експорт на 50,9 млрд дол (у 2022 році - на 23,8 млрд дол, у 2021 році - 2,7 млрд дол, у 2020 році - на 2,4 млрд дол).
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 08:08

  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:Куди на цьому тижні піде курс?
вгору, потім вниз, в кінці тижня знову вгору. Але всі ці коливання +/- 50 коп. неважливі. Хіба що дешевше 40 психологічно важко продати $.
Чекаємо кілька місяців коли НБУ таки підніме оф. курс.

Читаю прогнози НБУ і волосся дибки стає
Як очікується, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2023 році буде 20,4 млрд дол (у 2022 році був профіцит 8,6 млрд дол, у 2021 році - дефіцит 3,9 млрд дол, у 2020 році - профіцит 5,3 млрд дол).

НБУ прогнозує, що в 2023 році імпорт товарів і послуг перевищить експорт на 50,9 млрд дол (у 2022 році - на 23,8 млрд дол, у 2021 році - 2,7 млрд дол, у 2020 році - на 2,4 млрд дол).

Мабуть, зброя йде як імпорт
Investor_K
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