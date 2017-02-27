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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 лют, 2023 14:09
edvardd написав:
Запорожье
40,20/40,30
43,20/43,40
40,22/40,25
43,20/43,50
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Додано: Нед 05 лют, 2023 15:35
Успіх написав:
Ну, тоді ми будемо самі собі створювати/організовувати відпустки/звільнення/списання...
Хто про що, а голий про баню.
40,15/40,30
43,10/43,40
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Додано: Пон 06 лют, 2023 01:34
Куди на цьому тижні піде курс?
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Investor_K
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Додано: Пон 06 лют, 2023 06:35
Investor_K написав:
Куди на цьому тижні піде курс?
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Додано: Пон 06 лют, 2023 07:53
Investor_K написав:
Куди на цьому тижні піде курс?
вгору, потім вниз, в кінці тижня знову вгору. Але всі ці коливання +/- 50 коп. неважливі. Хіба що дешевше 40 психологічно важко продати $.
Чекаємо кілька місяців коли НБУ таки підніме оф. курс.
Читаю прогнози НБУ і волосся дибки стає
Як очікується, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2023 році буде 20,4 млрд дол (у 2022 році був профіцит 8,6 млрд дол, у 2021 році - дефіцит 3,9 млрд дол, у 2020 році - профіцит 5,3 млрд дол).
НБУ прогнозує, що в 2023 році імпорт товарів і послуг перевищить експорт на 50,9 млрд дол (у 2022 році - на 23,8 млрд дол, у 2021 році - 2,7 млрд дол, у 2020 році - на 2,4 млрд дол).
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 06 лют, 2023 08:08
Дюрі-бачі написав: Investor_K написав:
Куди на цьому тижні піде курс?
вгору, потім вниз, в кінці тижня знову вгору. Але всі ці коливання +/- 50 коп. неважливі. Хіба що дешевше 40 психологічно важко продати $.
Чекаємо кілька місяців коли НБУ таки підніме оф. курс.
Читаю прогнози НБУ і волосся дибки стає
Як очікується, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2023 році буде 20,4 млрд дол (у 2022 році був профіцит 8,6 млрд дол, у 2021 році - дефіцит 3,9 млрд дол, у 2020 році - профіцит 5,3 млрд дол).
НБУ прогнозує, що в 2023 році імпорт товарів і послуг перевищить експорт на 50,9 млрд дол (у 2022 році - на 23,8 млрд дол, у 2021 році - 2,7 млрд дол, у 2020 році - на 2,4 млрд дол).
Мабуть, зброя йде як імпорт
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Investor_K
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