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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10291102921029310294

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 56
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
11%
6
40,00-40,50
27%
15
40,50-41,00
25%
14
41,00-41,50
13%
7
41,50-42,00
11%
6
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
9%
5
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 11:40

Shaman Дані звідси https://финбаланс.ком.юа/news/nbu-defi ... de-72-mlrd
Дюрі-бачі
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