Додано: Пон 06 лют, 2023 13:43

На прошедшей неделе, впервые за весьма продолжительное время, был выдан новый тендерный рефинанс на сумму 50 млн. Сумма совсем не впечатляет, но факт зафиксируем. На неделе досрочно вернули небольшую сумму, которая, однако, превысила выдачу.

В итоге возврат тендерного рефинанса превысил выдачу на 0.385 млрд. грн. (неделей ранее 2.419 млрд. грн.).

Суточный рефинанс на протяжении недели не выдавался.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 27.573 млрд. грн. (неделей ранее 24.511 млрд. грн.)



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 27.958 млрд. грн, (неделей ранее 29.43 млрд. грн)



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 459.619 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 489.006 млрд. грн. (неделей ранее 500.06 млрд. грн.)

Сверхликвидность сокращается вторую неделю подряд. Интересно, что на коррсчетах банки держат суммы, близкие к нормативу, несмотря на разрешение учитывать в резервах пару выпусков облигаций.



Расходы казначейства превысили доходы на 7.853 млрд. грн. (неделей ранее доходы 0.804 млрд. грн.) Результат околонулевой, но весьма положительный. Весьма скромно.



За неделю было инкассировано 8.589 млрд. грн. (неделей ранее 1.544 млрд. грн.) Переток наличных в банки на этой неделе был необычайно бурным, дневные объемы примерно соответствовали недельной норме.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 5,05;

Продал – 782,57.

Объем интервенций вырос за счет точечного всплеска спроса во вторник. В остальные дни интервенции проводились в обычных объемах. Стоит отметить некоторое увеличение клиентского предложения валюты.



При всех показателях, не очень отличающихся от привычных, можно рассмотреть робкие намеки на некоторую активизацию экономики после январской спячки. Хочется надеяться на более явное формирование этой тенденции.