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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10291102921029310294

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 56
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6
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15
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44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
9%
5
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 11:40

Shaman Дані звідси https://финбаланс.ком.юа/news/nbu-defi ... de-72-mlrd
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:42

Запорожье
40,15/40,25
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edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:43

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе, впервые за весьма продолжительное время, был выдан новый тендерный рефинанс на сумму 50 млн. Сумма совсем не впечатляет, но факт зафиксируем. На неделе досрочно вернули небольшую сумму, которая, однако, превысила выдачу.
В итоге возврат тендерного рефинанса превысил выдачу на 0.385 млрд. грн. (неделей ранее 2.419 млрд. грн.).
Суточный рефинанс на протяжении недели не выдавался.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 27.573 млрд. грн. (неделей ранее 24.511 млрд. грн.)

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 27.958 млрд. грн, (неделей ранее 29.43 млрд. грн)

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 459.619 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 489.006 млрд. грн. (неделей ранее 500.06 млрд. грн.)
Сверхликвидность сокращается вторую неделю подряд. Интересно, что на коррсчетах банки держат суммы, близкие к нормативу, несмотря на разрешение учитывать в резервах пару выпусков облигаций.

Расходы казначейства превысили доходы на 7.853 млрд. грн. (неделей ранее доходы 0.804 млрд. грн.) Результат околонулевой, но весьма положительный. Весьма скромно.

За неделю было инкассировано 8.589 млрд. грн. (неделей ранее 1.544 млрд. грн.) Переток наличных в банки на этой неделе был необычайно бурным, дневные объемы примерно соответствовали недельной норме.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 5,05;
Продал – 782,57.
Объем интервенций вырос за счет точечного всплеска спроса во вторник. В остальные дни интервенции проводились в обычных объемах. Стоит отметить некоторое увеличение клиентского предложения валюты.

При всех показателях, не очень отличающихся от привычных, можно рассмотреть робкие намеки на некоторую активизацию экономики после январской спячки. Хочется надеяться на более явное формирование этой тенденции.
Сибарит
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