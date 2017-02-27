Додано: Пон 06 лют, 2023 15:27

Дюрі-бачі написав: Читаю прогнози НБУ і волосся дибки стає

Як очікується, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2023 році буде 20,4 млрд дол (у 2022 році був профіцит 8,6 млрд дол, у 2021 році - дефіцит 3,9 млрд дол, у 2020 році - профіцит 5,3 млрд дол). Читаю прогнози НБУ і волосся дибки стає

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............06.02.2023..........07.02.2023дата розрахунку..............03.02.2023...........06.02.2023Євро.................................39,9859...................-1.45%Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0934)Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 101.60)В пятницу после 15 индекс доллара очень резко вырос почти на 1%, после чего рост стал более плавным, но к сегодняшнему полудню прибавили еще почти столько же. После полудня немного откатились.Волосы дыбом у нас у всех стоят уже год, но в этих цифрах я ничего неожиданного не вижу. Совершенно очевидно, что в прошлом году профицит текущего счета был получен за счет зарубежной помощи. Учитывать в прогнозе будущую помощь, точные размеры которой не известны, затруднительно, да и нескромно. То, что сами мы не вытянем, было понятно с самого начала, но хорошо, что мы не одни.И еще одна маленькая деталь: даже такой пессимистичный прогноз показывает дефицит меньше, чем текущие резервы. Т.е. этот год должны продержаться.