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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 15:27
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............06.02.2023..........07.02.2023
дата розрахунку..............03.02.2023...........06.02.2023
Євро.................................39,9859................39,4045
...-1.45%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0776
(вчера 1.0934)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.20
(вчера 101.60)
В пятницу после 15 индекс доллара очень резко вырос почти на 1%, после чего рост стал более плавным, но к сегодняшнему полудню прибавили еще почти столько же. После полудня немного откатились.
Дюрі-бачі написав:
Читаю прогнози НБУ і волосся дибки стає
Як очікується, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2023 році буде 20,4 млрд дол (у 2022 році був профіцит 8,6 млрд дол, у 2021 році - дефіцит 3,9 млрд дол, у 2020 році - профіцит 5,3 млрд дол).
Волосы дыбом у нас у всех стоят уже год, но в этих цифрах я ничего неожиданного не вижу. Совершенно очевидно, что в прошлом году профицит текущего счета был получен за счет зарубежной помощи. Учитывать в прогнозе будущую помощь, точные размеры которой не известны, затруднительно, да и нескромно. То, что сами мы не вытянем, было понятно с самого начала, но хорошо, что мы не одни.
И еще одна маленькая деталь: даже такой пессимистичный прогноз показывает дефицит меньше, чем текущие резервы. Т.е. этот год должны продержаться.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 16:05
Здравствуйте .
Всем Здоровья и Удачи!
Все ещё читаю форум и ……….письма ,которые приходят мне , от почитателей моего таланта .
Юрчело Мастрояни61. Пишет шо я звезда …. Но возгордился и надел терновый венец на свою АБСОЛЮТНО лысую голову…. мол вредит мне эта чепуха .
..я прислушаюсь…
С Уважением продолжаю читать Сибарита и всех ….
О себе
….приехал …получил ….закупил за свои туал. бумагу ,пакеты 35, 90,120 .
Увидел
…огромное количество молодых людей, о лица которых можно убивать цуценят…..
Чего они не в армии ?
Не ну я понимаю…….хвори….
Про деньги … сегодня, завтра пришлют .
Доллар можно взять по 40.20 но пока не за что ….
Да продлит ГОСПОДЬ БОГ годы Вашей жизни !
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Додано: Пон 06 лют, 2023 17:51
Proofy написав: Дюрі-бачі написав:
вгору, потім вниз, в кінці тижня знову вгору. Але всі ці коливання +/- 50 коп. неважливі. Хіба що дешевше 40 психологічно важко продати $.
Может для вас неважливо, а нам больно. В пятницу приват принял евро более 40, сегодня 39.4
скоро будет ещё больнее...не хотите 39.4, продадите по 37,5...
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edvardd
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Додано: Пон 06 лют, 2023 18:02
edvardd написав:
скоро будет ещё больнее...не хотите 39.4, продадите по 37,5...
Зуб даёте?
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Blekster
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Додано: Пон 06 лют, 2023 18:45
edvardd написав:
Запорожье
40,15/40,25
43,12/43,23
40,16/40,20
43,05/43,20
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Додано: Пон 06 лют, 2023 19:29
Київ 40,16/40,20 ойро 43,07/43,18
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Додано: Пон 06 лют, 2023 19:42
Провінція на вечір було
40,15/40,30 (весь день як вкопаний)
43,00/43,35
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alex lem
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Додано: Пон 06 лют, 2023 21:17
alex lem написав:
40,15/40,30 (весь день як вкопаний)
43,00/43,35
Ужгород
39.90 / 40.20
42.60 / 43.10
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Дюрі-бачі
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