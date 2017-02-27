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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10291102921029310294

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 65
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
9%
6
40,00-40,50
25%
16
40,50-41,00
28%
18
41,00-41,50
11%
7
41,50-42,00
11%
7
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
2%
1
Більше 45,00
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 15:27

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............06.02.2023..........07.02.2023
дата розрахунку..............03.02.2023...........06.02.2023
Євро.................................39,9859................39,4045...-1.45%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0776 (вчера 1.0934)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.20 (вчера 101.60)
В пятницу после 15 индекс доллара очень резко вырос почти на 1%, после чего рост стал более плавным, но к сегодняшнему полудню прибавили еще почти столько же. После полудня немного откатились.

  Дюрі-бачі написав:Читаю прогнози НБУ і волосся дибки стає
Як очікується, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2023 році буде 20,4 млрд дол (у 2022 році був профіцит 8,6 млрд дол, у 2021 році - дефіцит 3,9 млрд дол, у 2020 році - профіцит 5,3 млрд дол).

Волосы дыбом у нас у всех стоят уже год, но в этих цифрах я ничего неожиданного не вижу. Совершенно очевидно, что в прошлом году профицит текущего счета был получен за счет зарубежной помощи. Учитывать в прогнозе будущую помощь, точные размеры которой не известны, затруднительно, да и нескромно. То, что сами мы не вытянем, было понятно с самого начала, но хорошо, что мы не одни.
И еще одна маленькая деталь: даже такой пессимистичный прогноз показывает дефицит меньше, чем текущие резервы. Т.е. этот год должны продержаться.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 16:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Здравствуйте .
Всем Здоровья и Удачи!

Все ещё читаю форум и ……….письма ,которые приходят мне , от почитателей моего таланта .
Юрчело Мастрояни61. Пишет шо я звезда …. Но возгордился и надел терновый венец на свою АБСОЛЮТНО лысую голову…. мол вредит мне эта чепуха .
..я прислушаюсь…

С Уважением продолжаю читать Сибарита и всех ….

О себе

….приехал …получил ….закупил за свои туал. бумагу ,пакеты 35, 90,120 .
Увидел

…огромное количество молодых людей, о лица которых можно убивать цуценят…..

Чего они не в армии ?
Не ну я понимаю…….хвори….
Про деньги … сегодня, завтра пришлют .
Доллар можно взять по 40.20 но пока не за что ….

Да продлит ГОСПОДЬ БОГ годы Вашей жизни !
холява
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 17:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:вгору, потім вниз, в кінці тижня знову вгору. Але всі ці коливання +/- 50 коп. неважливі. Хіба що дешевше 40 психологічно важко продати $.
Может для вас неважливо, а нам больно. В пятницу приват принял евро более 40, сегодня 39.4 :?
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 17:51

  Proofy написав:
  Дюрі-бачі написав:вгору, потім вниз, в кінці тижня знову вгору. Але всі ці коливання +/- 50 коп. неважливі. Хіба що дешевше 40 психологічно важко продати $.
Может для вас неважливо, а нам больно. В пятницу приват принял евро более 40, сегодня 39.4 :?

скоро будет ещё больнее...не хотите 39.4, продадите по 37,5...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 18:02

  edvardd написав:скоро будет ещё больнее...не хотите 39.4, продадите по 37,5...

Зуб даёте? :mrgreen:
Blekster
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 18:45

  edvardd написав:Запорожье
40,15/40,25
43,12/43,23

40,16/40,20
43,05/43,20
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 19:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Київ 40,16/40,20 ойро 43,07/43,18
lamal
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 19:42

Провінція на вечір було
40,15/40,30 (весь день як вкопаний)
43,00/43,35
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 21:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alex lem написав:40,15/40,30 (весь день як вкопаний)
43,00/43,35

Ужгород
39.90 / 40.20
42.60 / 43.10
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 21:30

  Blekster написав:
  edvardd написав:скоро будет ещё больнее...не хотите 39.4, продадите по 37,5...

Зуб даёте? :mrgreen:
:P что-то знают. Думаю еще время есть подождать.
Proofy
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