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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 68
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
9%
6
40,00-40,50
24%
16
40,50-41,00
29%
20
41,00-41,50
12%
8
41,50-42,00
10%
7
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
9%
6
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 08:54

Запорожье
40,15/40,20
43,00/43,25
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 09:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

40,10/40,15
43,00/43,20
prodigy
 
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З нами з: 03.12.13
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  #<1 ... 10292102931029410295
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