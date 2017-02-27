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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10292102931029410295

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 69
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
9%
6
40,00-40,50
23%
16
40,50-41,00
29%
20
41,00-41,50
13%
9
41,50-42,00
10%
7
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
9%
6
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 08:54

Запорожье
40,15/40,20
43,00/43,25
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 09:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

40,10/40,15
43,00/43,20
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 11:01


переходьте на ВФ.
ScaryBee
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Провінція
40,15/40,30 доляр стоїть як в молодого на свадьбі. Здавав всі нові кольорові, впросив по 40,16. Розбагатів. :)
42,90/43,30
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 11:28

  alex lem написав:Провінція
40,15/40,30 доляр стоїть як в молодого на свадьбі. Здавав всі нові кольорові, впросив по 40,16. Розбагатів. :)
42,90/43,30

скільки долярів треба здати, щоб відчути різницю 1 коп?

*на 2700 1 коп - це 27 грн.
ScaryBee
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