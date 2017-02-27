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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 лют, 2023 08:54
Запорожье
40,15/40,20
43,00/43,25
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edvardd
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- Повідомлень: 8469
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2
Додано: Вів 07 лют, 2023 09:51
40,10/40,15
43,00/43,20
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prodigy
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2
Додано: Вів 07 лют, 2023 11:12
Провінція
40,15/40,30 доляр стоїть як в молодого на свадьбі. Здавав всі нові кольорові, впросив по 40,16. Розбагатів.
42,90/43,30
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alex lem
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Додано: Вів 07 лют, 2023 11:28
alex lem написав:
Провінція
40,15/40,30 доляр стоїть як в молодого на свадьбі. Здавав всі нові кольорові, впросив по 40,16. Розбагатів.
42,90/43,30
скільки долярів треба здати, щоб відчути різницю 1 коп?
*на 2700 1 коп - це 27 грн.
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ScaryBee
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Додано: Вів 07 лют, 2023 12:28
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Додано: Вів 07 лют, 2023 12:29
edvardd написав:
Запорожье
40,15/40,20
43,00/43,25
40,20/40,20
43,00/43,20
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edvardd
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- Подякував: 147 раз.
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