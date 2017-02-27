Запорожье
40,15/40,20
43,00/43,25
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 лют, 2023 09:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
40,10/40,15
43,00/43,20
Додано: Вів 07 лют, 2023 11:12
Провінція
40,15/40,30 доляр стоїть як в молодого на свадьбі. Здавав всі нові кольорові, впросив по 40,16. Розбагатів.
42,90/43,30
Додано: Вів 07 лют, 2023 11:28
Додано: Вів 07 лют, 2023 12:28
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 07 лют, 2023 12:29
Додано: Вів 07 лют, 2023 13:24
Хіба так складно
Гетманцев спрогнозировал, вернется ли курс гривни к довоенному уровню
Додано: Вів 07 лют, 2023 14:18
Ну що ж, до закінчення одноразового декларування ТРИ тижні❗️
Про це галасливо повідомляє податкова служба❗️❗️❗️
Воно мало тривати рік – до 1 вересня 2022, але строк так званої податкової амністії було перенесено до 1 березня 2023 року.
Останні дані, які маємо, – на січень поточного року: за період дії добровільного декларування вартість амністованих активів перевищила 6 млрд грн, сума збору до бюджету становить 372 млн грн (в тому числі 239,1 млн грн з початку повномасштабної війни).
Автори ідеї заявляли, що разове декларування дозволить легалізувати доходи громадян, з яких не сплачено/сплачено не в повному обсязі податки, на суму 800 млрд грн, а держбюджет завдяки цьому поповниться на суму, еквівалентну 40 млрд грн.
Закон реалізовано на 0,9% (замість 40 млрд грн – 0,372 млрд грн)❗️❗️❗️
Основною причино вважаю те, що раніше від сплати ПДФО були звільнені доходи фізичних осіб за 2020, 2021 роки, отримані внаслідок ліквідації офшорів, тож годі було чекати вагомих декларацій.
Але ж корупційні домовленості цієї влади з «авторитетними особами» в країні – понад усе.
Про це громадяни вже забули.
Ніхто ж не згадує, чи не так❓
Тобто черговий закон влади, до якого вносилися чергові зміни, не спрацював.
ЧЕРГОВИЙ ПРОВАЛ ІДЕЇ, ЯКА МОГЛА БИ ДАТИ ДОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ.
t.me/ninayuzhanina/539
Додано: Вів 07 лют, 2023 14:33
Баночка пива все равно приятно.
Если учесть, что банк принимает 40.05, а это уже 11 коп разницы.
Провинция хорошо живет, если дают 40.16 за зеленый.
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Модератори: Ірина_, Модератор
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