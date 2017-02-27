Запорожье
40,15/40,20
43,00/43,25
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 лют, 2023 09:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
40,10/40,15
43,00/43,20
Додано: Вів 07 лют, 2023 11:12
Провінція
40,15/40,30 доляр стоїть як в молодого на свадьбі. Здавав всі нові кольорові, впросив по 40,16. Розбагатів.
42,90/43,30
Додано: Вів 07 лют, 2023 11:28
Додано: Вів 07 лют, 2023 12:28
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 07 лют, 2023 12:29
Додано: Вів 07 лют, 2023 13:24
Хіба так складно
Гетманцев спрогнозировал, вернется ли курс гривни к довоенному уровню
Додано: Вів 07 лют, 2023 14:18
Востаннє редагувалось jump в Вів 07 лют, 2023 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 лют, 2023 14:33
Баночка пива все равно приятно.
Если учесть, что банк принимает 40.05, а это уже 11 коп разницы.
Провинция хорошо живет, если дают 40.16 за зеленый.
Додано: Вів 07 лют, 2023 17:57
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................07.02.2023...........08.02.2023
дата розрахунку................06.02.2023............07.02.2023
Євро...................................39,4045.................39,1485...-0.65%
Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0705 (вчера 1.0776)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.70 (вчера 103.20)
Ночью доллар еще подрос, но уже не столь радикально.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 7 лютого 2023 року, до державного бюджету
залучено 12 437 503 979,47 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 27.09.2023 - 231 дн. - 15% - 50 397 873,72 грн;
- до 30.10.2024 - 630 дн. - 19.5% - 13 858 175,52 грн;
- до 21.05.2025 - 833 дн. - 19.59% - 5 739 225 298,64 грн;
- до 20.07.2023 - 162 дн. - 4.25% - $173 950 317,60;
- до 10.08.2023 - 183 дн. - 2.5% - 6 925 682,28 евро.
В этот раз основной объем пришелся на "резервные" облигации в гривне и долларовые бумаги в примерно равных суммах. По количеству заявок единоличным лидером стал долларовый выпуск.
Если я правильно понял, где в таблице результатов очепятка, "резервный" выпуск опять был лимитирован. Были удовлетворены все заявки, однако привлечена была сумма примерно в 6 раз меньше, чем сумма заявок.
Общий объем привлечения незначительно превышает таковой на прошлой неделе. Плановость прослеживается все явственней.
По остальным выпускам были удовлетворены все заявки, кроме парочки откровенно хулиганских в евро, но общий объем вряд ли достоин пристального внимания.
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