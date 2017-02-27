Додано: Вів 07 лют, 2023 17:57

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................07.02.2023...........08.02.2023

дата розрахунку................06.02.2023............07.02.2023

Євро...................................39,4045.................39,1485...-0.65%

Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0705 (вчера 1.0776)



Индекс доллара DXY в 15-00 103.70 (вчера 103.20)

Ночью доллар еще подрос, но уже не столь радикально.



За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 7 лютого 2023 року, до державного бюджету

залучено 12 437 503 979,47 грн (за курсом НБУ).

Из них:

- до 27.09.2023 - 231 дн. - 15% - 50 397 873,72 грн;

- до 30.10.2024 - 630 дн. - 19.5% - 13 858 175,52 грн;

- до 21.05.2025 - 833 дн. - 19.59% - 5 739 225 298,64 грн;

- до 20.07.2023 - 162 дн. - 4.25% - $173 950 317,60;

- до 10.08.2023 - 183 дн. - 2.5% - 6 925 682,28 евро.

В этот раз основной объем пришелся на "резервные" облигации в гривне и долларовые бумаги в примерно равных суммах. По количеству заявок единоличным лидером стал долларовый выпуск.

Если я правильно понял, где в таблице результатов очепятка, "резервный" выпуск опять был лимитирован. Были удовлетворены все заявки, однако привлечена была сумма примерно в 6 раз меньше, чем сумма заявок.

Общий объем привлечения незначительно превышает таковой на прошлой неделе. Плановость прослеживается все явственней.

По остальным выпускам были удовлетворены все заявки, кроме парочки откровенно хулиганских в евро, но общий объем вряд ли достоин пристального внимания.