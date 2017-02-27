Опять бакс камнем вниз!
Про евро я вообще молчу - там бег с ускорением...
Хорошо что скинул вчера пА 40,20, жаль только единичку...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 лют, 2023 18:08
Опять бакс камнем вниз!
Про евро я вообще молчу - там бег с ускорением...
Хорошо что скинул вчера пА 40,20, жаль только единичку...
Додано: Вів 07 лют, 2023 18:33
Тут со всех экранов новым масштабным наступлением пугают,
а народ баксы сдает... Совсем, выходит, страх потеряли!
Додано: Вів 07 лют, 2023 18:43
Если наступлением (нашим, я так понимаю), то что в этом пугающего? Если таки отступлением, то логично: соль, спички, бензин, продукты при сидении в окружении нужнее баксов будут.
Хотя да, согласен. Наше наступление, быстрый конец войны и значит кратный девал, а баксы сданы. Действительно народ отчаянный.
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