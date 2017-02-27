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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10293102941029510296

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 71
Менше 38,00
0
0
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0
38,50-39,00
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1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
8%
6
40,00-40,50
23%
16
40,50-41,00
28%
20
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
10%
7
42,00-42,50
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0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
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0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:08

Опять бакс камнем вниз!
Про евро я вообще молчу - там бег с ускорением... :) :)
Хорошо что скинул вчера пА 40,20, жаль только единичку... :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:33

Тут со всех экранов новым масштабным наступлением пугают,
а народ баксы сдает... Совсем, выходит, страх потеряли!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:43

  asti написав:Тут со всех экранов новым масштабным наступлением пугают,
а народ баксы сдает... Совсем, выходит, страх потеряли!

Если наступлением (нашим, я так понимаю), то что в этом пугающего? Если таки отступлением, то логично: соль, спички, бензин, продукты при сидении в окружении нужнее баксов будут.

Хотя да, согласен. Наше наступление, быстрый конец войны и значит кратный девал, а баксы сданы. Действительно народ отчаянный.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 22:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:Если таки отступлением, то логично: соль, спички, бензин, продукты при сидении в окружении нужнее баксов будут.


Это вы явно не про Киев.


Народ, что с евро? Вроде ж всё ок в Европе, чего валюта дешевеет?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 22:37

  Andrey2512 написав:
  moveton написав:Если таки отступлением, то логично: соль, спички, бензин, продукты при сидении в окружении нужнее баксов будут.


Народ, что с евро? Вроде ж всё ок в Европе, чего валюта дешевеет?
Потому что вы не успели продать на пике! :) :)
asti
 
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