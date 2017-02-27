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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 лют, 2023 18:08
Опять бакс камнем вниз!
Про евро я вообще молчу - там бег с ускорением...
Хорошо что скинул вчера пА 40,20, жаль только единичку...
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asti
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Додано: Вів 07 лют, 2023 18:33
Тут со всех экранов новым масштабным наступлением пугают,
а народ баксы сдает... Совсем, выходит, страх потеряли!
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asti
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Додано: Вів 07 лют, 2023 18:43
asti написав:
Тут со всех экранов новым масштабным наступлением пугают,
а народ баксы сдает... Совсем, выходит, страх потеряли!
Если наступлением (нашим, я так понимаю), то что в этом пугающего? Если таки отступлением, то логично: соль, спички, бензин, продукты при сидении в окружении нужнее баксов будут.
Хотя да, согласен. Наше наступление, быстрый конец войны и значит кратный девал, а баксы сданы. Действительно народ отчаянный.
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moveton
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Додано: Вів 07 лют, 2023 22:20
moveton написав:
Если таки отступлением, то логично: соль, спички, бензин, продукты при сидении в окружении нужнее баксов будут.
Это вы явно не про Киев.
Народ, что с евро? Вроде ж всё ок в Европе, чего валюта дешевеет?
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Andrey2512
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asti
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Додано: Вів 07 лют, 2023 22:54
Proofy написав:
Если учесть, что банк принимает 40.05, а это уже 11 коп разницы.
Провинция хорошо живет, если дают 40.16 за зеленый.
Добре, та не дуже. До обіду було 40,15. В 14-як вийшов з привату з пайкою, вже прийом по обмінкам 40,12. ,,Мало, ну нафіг дешево здавать.,, Подрімав після забігу у кедах, на вечір вже
40,05/40,20
42,60/43,10
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alex lem
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Додано: Сер 08 лют, 2023 01:04
Andrey2512 написав:
Народ, что с евро? Вроде ж всё ок в Европе, чего валюта дешевеет?
Все ок - валюта росте, ойро дешевшає
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Додано: Сер 08 лют, 2023 09:58
Провінція
40,05/40,20
42,65/43,15
Мабуть дозбираю соцпайки, і почекаю поки Успіх получить зарплату.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 10:27
39,95/40,15
42,55/43,10
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Додано: Сер 08 лют, 2023 10:45
Запорожье
40,10/40,10
42,90/43,05
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