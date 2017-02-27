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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10294102951029610297

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 73
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
10%
7
40,00-40,50
23%
17
40,50-41,00
27%
20
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
10%
7
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
10%
7
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:32

  edvardd написав:Запорожье
40,10/40,10

Эквилибриум © Гонтарева Валерия. :)

Киев $ 40/40.08
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alex lem написав:40,05/40,20
  prodigy написав:39,95/40,15
  edvardd написав:40,10/40,10

  Игорь написав:$ 40/40.08

У вас прям аукцион какой-то :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:02

Резервы

НБУ опубликовал данные о состоянии резервов:
НБУ написав:Станом на 1 лютого 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 29 921,8 млн дол. США. У січні вони зросли на 5% завдяки надходженням від міжнародних партнерів, що компенсували чистий продаж валюти Національним банком для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України.

В абсолютном выражении рост составил $1.428 млрд. Из них $225,7 млн. пришлось на переоценку активов. Т.о. общий баланс поступлений и расходов составил $1.202 млрд.
Тенденция начинает выглядеть устойчивой. Вплотную приблизились к показателю января 2022 года.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

alex lem написав:Провінція
40,05/40,20
42,65/43,15
Мабуть дозбираю соцпайки, і почекаю поки Успіх получить зарплату. ;)


В этом месяце влияние зарплат военных на валютный рынок будет меньше, чем обычно.
Нам сегодня объявили, что сотку в бригаде в этом месяце выплачивать не будут, потому что постанова кабмина и ряд других документов выписаны крайне невразумительно, наши попросили дополнительных разъяснений, возможно в марте выплатят в двойном размере и за январь, и за февраль, но это не точно. И такая ситуация во многих бригадах.
Сотку по крайней мере у нас сейчас получают только раненные, со дня получения ранения.

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