НБУ написав:Станом на 1 лютого 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 29 921,8 млн дол. США. У січні вони зросли на 5% завдяки надходженням від міжнародних партнерів, що компенсували чистий продаж валюти Національним банком для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України.
В абсолютном выражении рост составил $1.428 млрд. Из них $225,7 млн. пришлось на переоценку активов. Т.о. общий баланс поступлений и расходов составил $1.202 млрд. Тенденция начинает выглядеть устойчивой. Вплотную приблизились к показателю января 2022 года.
alex lem написав:Провінція 40,05/40,20 42,65/43,15 Мабуть дозбираю соцпайки, і почекаю поки Успіх получить зарплату.
В этом месяце влияние зарплат военных на валютный рынок будет меньше, чем обычно. Нам сегодня объявили, что сотку в бригаде в этом месяце выплачивать не будут, потому что постанова кабмина и ряд других документов выписаны крайне невразумительно, наши попросили дополнительных разъяснений, возможно в марте выплатят в двойном размере и за январь, и за февраль, но это не точно. И такая ситуация во многих бригадах. Сотку по крайней мере у нас сейчас получают только раненные, со дня получения ранения.