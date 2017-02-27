Эквилибриум © Гонтарева Валерия.
Киев $ 40/40.08
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 лют, 2023 11:32
Додано: Сер 08 лют, 2023 11:37
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 08 лют, 2023 12:02
Резервы
НБУ
В абсолютном выражении рост составил $1.428 млрд. Из них $225,7 млн. пришлось на переоценку активов. Т.о. общий баланс поступлений и расходов составил $1.202 млрд.
Тенденция начинает выглядеть устойчивой. Вплотную приблизились к показателю января 2022 года.
Додано: Сер 08 лют, 2023 12:17
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В этом месяце влияние зарплат военных на валютный рынок будет меньше, чем обычно.
Нам сегодня объявили, что сотку в бригаде в этом месяце выплачивать не будут, потому что постанова кабмина и ряд других документов выписаны крайне невразумительно, наши попросили дополнительных разъяснений, возможно в марте выплатят в двойном размере и за январь, и за февраль, но это не точно. И такая ситуация во многих бригадах.
Сотку по крайней мере у нас сейчас получают только раненные, со дня получения ранения.
Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
Додано: Сер 08 лют, 2023 13:39
Додано: Сер 08 лют, 2023 14:12
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Київ зараз 40,03/40,15 ойро 42,7/42,95 (опт від 1000)
Додано: Сер 08 лют, 2023 15:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ужгород як завжди особняком: 39,90/40,15. євро 42,25/42,70. Всі чекають "купить по 38"
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|