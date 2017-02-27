Эквилибриум © Гонтарева Валерия.
Киев $ 40/40.08
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 лют, 2023 11:32
Додано: Сер 08 лют, 2023 11:37
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 08 лют, 2023 12:02
Резервы
НБУ
В абсолютном выражении рост составил $1.428 млрд. Из них $225,7 млн. пришлось на переоценку активов. Т.о. общий баланс поступлений и расходов составил $1.202 млрд.
Тенденция начинает выглядеть устойчивой. Вплотную приблизились к показателю января 2022 года.
Додано: Сер 08 лют, 2023 12:17
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В этом месяце влияние зарплат военных на валютный рынок будет меньше, чем обычно.
Нам сегодня объявили, что сотку в бригаде в этом месяце выплачивать не будут, потому что постанова кабмина и ряд других документов выписаны крайне невразумительно, наши попросили дополнительных разъяснений, возможно в марте выплатят в двойном размере и за январь, и за февраль, но это не точно. И такая ситуация во многих бригадах.
Сотку по крайней мере у нас сейчас получают только раненные, со дня получения ранения.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 13:39
Додано: Сер 08 лют, 2023 14:12
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Київ зараз 40,03/40,15 ойро 42,7/42,95 (опт від 1000)
Додано: Сер 08 лют, 2023 15:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ужгород як завжди особняком: 39,90/40,15. євро 42,25/42,70. Всі чекають "купить по 38"
Додано: Сер 08 лют, 2023 15:51
Додано: Сер 08 лют, 2023 16:57
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............08.02.2023............09.02.2023
дата розрахунку..............07.02.2023.............08.02.2023
Євро.................................39,1485..................39,2564...+0.28%
Долар США......................36,5686..................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0735 (вчера 1.0705)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.26 (вчера 103.70)
Вчера вечером, достигнув локального максимума, доллар резко обвалился. После этого столь же резко большую часть падения и стал плавно снижаться. К 15-00 он пребывал примерно на том же уровне, что и позавчера в это же время. Сейчас ведет себя достаточно спокойно.
С начала недели снова наблюдается повышенный спрос на валюту. В понедельник обороты МБ обновили рекорд этого года.
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