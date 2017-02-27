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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10294102951029610297

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 74
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
2
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
23%
17
40,50-41,00
27%
20
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
9%
7
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:32

  edvardd написав:Запорожье
40,10/40,10

Эквилибриум © Гонтарева Валерия. :)

Киев $ 40/40.08
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alex lem написав:40,05/40,20
  prodigy написав:39,95/40,15
  edvardd написав:40,10/40,10

  Игорь написав:$ 40/40.08

У вас прям аукцион какой-то :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:02

Резервы

НБУ опубликовал данные о состоянии резервов:
НБУ написав:Станом на 1 лютого 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 29 921,8 млн дол. США. У січні вони зросли на 5% завдяки надходженням від міжнародних партнерів, що компенсували чистий продаж валюти Національним банком для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України.

В абсолютном выражении рост составил $1.428 млрд. Из них $225,7 млн. пришлось на переоценку активов. Т.о. общий баланс поступлений и расходов составил $1.202 млрд.
Тенденция начинает выглядеть устойчивой. Вплотную приблизились к показателю января 2022 года.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

alex lem написав:Провінція
40,05/40,20
42,65/43,15
Мабуть дозбираю соцпайки, і почекаю поки Успіх получить зарплату. ;)


В этом месяце влияние зарплат военных на валютный рынок будет меньше, чем обычно.
Нам сегодня объявили, что сотку в бригаде в этом месяце выплачивать не будут, потому что постанова кабмина и ряд других документов выписаны крайне невразумительно, наши попросили дополнительных разъяснений, возможно в марте выплатят в двойном размере и за январь, и за февраль, но это не точно. И такая ситуация во многих бригадах.
Сотку по крайней мере у нас сейчас получают только раненные, со дня получения ранения.

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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:39

  edvardd написав:Запорожье
40,10/40,10
42,90/43,05

40,13/40,15
42,90/43,10
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Київ зараз 40,03/40,15 ойро 42,7/42,95 (опт від 1000)
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ужгород як завжди особняком: 39,90/40,15. євро 42,25/42,70. Всі чекають "купить по 38"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:51

  sergey_sryvkin написав:
  Andrey2512 написав:Народ, что с евро? Вроде ж всё ок в Европе, чего валюта дешевеет?

Все ок - валюта росте, ойро дешевшає

У вас зеленый только валюта? :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 16:57

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............08.02.2023............09.02.2023
дата розрахунку..............07.02.2023.............08.02.2023
Євро.................................39,1485..................39,2564...+0.28%
Долар США......................36,5686..................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0735 (вчера 1.0705)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.26 (вчера 103.70)
Вчера вечером, достигнув локального максимума, доллар резко обвалился. После этого столь же резко большую часть падения и стал плавно снижаться. К 15-00 он пребывал примерно на том же уровне, что и позавчера в это же время. Сейчас ведет себя достаточно спокойно.

С начала недели снова наблюдается повышенный спрос на валюту. В понедельник обороты МБ обновили рекорд этого года.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:09

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,10/40,10
42,90/43,05

40,13/40,15
42,90/43,10

40,05/40,10
42,80/43,00
edvardd
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