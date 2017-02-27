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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10295102961029710298

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 74
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
2
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
23%
17
40,50-41,00
27%
20
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
9%
7
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 19:11

Ну що завтра пробиваєм?

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:21

  Nazarkino написав:Ну що завтра пробиваєм?

Головой стену)))

*Відправлено з Чату
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:30

  Nazarkino написав:Ну що завтра пробиваєм?

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Приват вже пробив
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:42

  Nazarkino написав:Ну що завтра пробиваєм?

*Відправлено з Чату

зачем откладывать на завтра то что можно сделать сегодня
39.95 \ 40.05
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:52

  lamal написав:
  Nazarkino написав:Ну що завтра пробиваєм?

*Відправлено з Чату

Приват вже пробив


з банками не ігрок
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:54

  J написав:
  Nazarkino написав:Ну що завтра пробиваєм?

*Відправлено з Чату

зачем откладывать на завтра то что можно сделать сегодня
39.95 \ 40.05


на продаж :)
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 22:17

  freeze написав:
alex lem написав:Провінція
40,05/40,20
42,65/43,15
Мабуть дозбираю соцпайки, і почекаю поки Успіх получить зарплату. ;)


В этом месяце влияние зарплат военных на валютный рынок будет меньше, чем обычно.
https://www.ukr.net/news/details
холява
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