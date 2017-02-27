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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 лют, 2023 19:11
Ну що завтра пробиваєм?*Відправлено з Чату
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Nazarkino
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Додано: Сер 08 лют, 2023 21:21
Nazarkino написав:
Ну що завтра пробиваєм?
Головой стену)))*Відправлено з Чату
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kulishgazmagnat
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Додано: Сер 08 лют, 2023 21:30
Nazarkino написав:
Ну що завтра пробиваєм?*Відправлено з Чату
Приват вже пробив
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lamal
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Додано: Сер 08 лют, 2023 21:42
Nazarkino написав:
Ну що завтра пробиваєм?*Відправлено з Чату
зачем откладывать на завтра то что можно сделать сегодня
39.95 \ 40.05
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J
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Додано: Сер 08 лют, 2023 21:52
lamal написав: Nazarkino написав:
Ну що завтра пробиваєм?*Відправлено з Чату
Приват вже пробив
з банками не ігрок
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Nazarkino
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Додано: Сер 08 лют, 2023 21:54
J написав: Nazarkino написав:
Ну що завтра пробиваєм?*Відправлено з Чату
зачем откладывать на завтра то что можно сделать сегодня
39.95 \ 40.05
на продаж
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Nazarkino
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Додано: Сер 08 лют, 2023 22:17
freeze написав: alex lem написав:
Провінція
40,05/40,20
42,65/43,15
Мабуть дозбираю соцпайки, і почекаю поки Успіх получить зарплату.
В этом месяце влияние зарплат военных на валютный рынок будет меньше, чем обычно. https://www.ukr.net/news/details
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холява
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Додано: Чет 09 лют, 2023 01:08
холява написав: freeze написав: alex lem написав:
Провінція
40,05/40,20
42,65/43,15
Мабуть дозбираю соцпайки, і почекаю поки Успіх получить зарплату.
В этом месяце влияние зарплат военных на валютный рынок будет меньше, чем обычно. https://www.ukr.net/news/details
не кажіть гоп:РФ підготувала для наступу тисячі танків і бронемашин, сотні винищувачів – Foreign Policy
https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/9/7388556/
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bamper
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Додано: Чет 09 лют, 2023 07:04
bamper написав:
не кажіть гоп:
РФ підготувала для наступу тисячі танків і бронемашин, сотні винищувачів
І що ви маєте на увазі?
Що інтенсивність зросте і виплати також?
І це мало би розігнати курс?
Якщо дійсно буде такий сценарій, то така інтенсифікація значно більше вплине, ніж проплати.
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Ой+
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Додано: Чет 09 лют, 2023 08:43
Запорожье
40,05/40,10
42,80/43,00
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edvardd
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