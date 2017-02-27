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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10296102971029810299

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 75
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
2
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
24%
18
40,50-41,00
27%
20
41,00-41,50
13%
10
41,50-42,00
9%
7
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 10:55

  Nazarkino написав:Ну що завтра пробиваєм?

*Відправлено з Чату


на вихід 39.97 8)
Nazarkino
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