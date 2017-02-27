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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 лют, 2023 11:36
edvardd написав:
Запорожье
40,05/40,10
42,80/43,00
39,97/40,03
42,75/42,95
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Додано: Чет 09 лют, 2023 11:40
Провінція, щупаємо дно 39,95/40,15 ,,Улыбаемся и машем,, @ мф Пингвины Мадагаскара
42,5/42,8
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Додано: Чет 09 лют, 2023 11:42
alex lem написав:
Провінція, щупаємо дно 39,95/40,15 ,,Улыбаемся и машем,, @ мф Пингвины Мадагаскара
42,5/42,8
В Ужгороді дно на 20-25 коп глибше.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 11:48
bamper написав:
не кажіть гоп: РФ підготувала для наступу тисячі танків і бронемашин, сотні винищувачів – Foreign Policy https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/9/7388556/
Хтось гарно хайпує, немає там заявленої "живої " техніки*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 09 лют, 2023 12:34
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Додано: Чет 09 лют, 2023 12:57
J написав:
39.90 \ 39.99
Ааастанавитееесь.
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